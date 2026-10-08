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Ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić obišao je radove na rekonstrukciji deonice državnog puta II A reda broj 190, Varvarin – Ćićevac, u društvu predsednica opština Varvarin i Ćićevac, dr Violete Lutovac Đurđević i dr Mirjane Krkić.

Posebna pažnja posvećena je Železničkoj ulici, koja katastarski pripada Mesnoj zajednici Varvarin, a nalazi se na desnoj obali Velike Morave, a kroz koju prolazi ovaj značajan državni put. Gašić je razgovarao sa stanovnicima ove ulice, koji su tom prilikom upoznati sa dinamikom i tokom radova na rekonstrukciji deonice. Razgovaralo se i o pitanjima koja su od značaja za svakodnevno funkcionisanje meštana tokom izvođenja radova, kaže portparol Opštinske uprave Varvarin Nikola Petrović.

1/3 Vidi galeriju Ministar Bratislav Gašić obišao radove na državnom putu Varvarin – Ćićevac Foto: Privatna arhiva

Prema njegovim rečima, tokom razgovora otklonjene su i potencijalne nedoumice u vezi sa načinom i dinamikom izvođenja radova, kako bi meštani bili pravovremeno informisani o svim aktivnostima na ovoj deonici i kako bi se sprečilo iznošenje netačnih informacija.

Inače, rekonstrukcija puta Varvarin – Ćićevac predstavlja značajan infrastrukturni projekat za ovaj deo Rasinskog okruga, imajući u vidu značaj ove saobraćajnice za povezivanje dva opštinska područja i svakodnevno kretanje stanovništva, ali i priključak na “Moravski

koridor”.