Rekonstrukcija puta važan regionalni infrastrukturni projekat: Ministar Gašić obišao radove na deonici Varvarin - Ćićevac
- Bratislav Gašić obišao je radove na rekonstrukciji deonice državnog puta Varvarin – Ćićevac, zajedno sa predsednicama opština Varvarin i Ćićevac.
- Sa meštanima Železničke ulice razgovarano je o dinamici radova i pitanjima važnim za svakodnevno funkcionisanje tokom izvođenja rekonstrukcije.
Ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić obišao je radove na rekonstrukciji deonice državnog puta II A reda broj 190, Varvarin – Ćićevac, u društvu predsednica opština Varvarin i Ćićevac, dr Violete Lutovac Đurđević i dr Mirjane Krkić.
Posebna pažnja posvećena je Železničkoj ulici, koja katastarski pripada Mesnoj zajednici Varvarin, a nalazi se na desnoj obali Velike Morave, a kroz koju prolazi ovaj značajan državni put. Gašić je razgovarao sa stanovnicima ove ulice, koji su tom prilikom upoznati sa dinamikom i tokom radova na rekonstrukciji deonice. Razgovaralo se i o pitanjima koja su od značaja za svakodnevno funkcionisanje meštana tokom izvođenja radova, kaže portparol Opštinske uprave Varvarin Nikola Petrović.
Prema njegovim rečima, tokom razgovora otklonjene su i potencijalne nedoumice u vezi sa načinom i dinamikom izvođenja radova, kako bi meštani bili pravovremeno informisani o svim aktivnostima na ovoj deonici i kako bi se sprečilo iznošenje netačnih informacija.
Inače, rekonstrukcija puta Varvarin – Ćićevac predstavlja značajan infrastrukturni projekat za ovaj deo Rasinskog okruga, imajući u vidu značaj ove saobraćajnice za povezivanje dva opštinska područja i svakodnevno kretanje stanovništva, ali i priključak na “Moravski
koridor”.
(Kurir.rs)