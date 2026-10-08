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Beg iz grada uvek prija, bilo da je destinacija planina, jezero, vikendica ili samo mirno mesto u prirodi. U takvim prilikama automobil treba da ponudi više od prostora za putnike i prtljag, a upravo tu se izdvaja Tiggo 7 CSH, koji kombinuje prednosti elektrifikovanog pogona sa funkcionalnošću SUV modela.

Tiggo 7 CSH omogućava do 90 kilometara električne vožnje, što je dovoljno za veliki broj svakodnevnih ruta, ali i kraćih izleta bez korišćenja motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Kada je potrebno krenuti dalje, hibridni pogon pruža dodatnu fleksibilnost, bez potrebe da se plan putovanja prilagođava dostupnosti punjača. Još jedna prednost dolazi do izražaja kada se stigne na odredište. Zahvaljujući funkciji spoljnog napajanja snage 3,3 kW, automobil može da posluži kao izvor energije za različite uređaje tokom boravka u prirodi, od rasvete i opreme za kampovanje do projektora ili drugih električnih uređaja. Tako automobil ostaje koristan i nakon što se parkira.

Za prijatnije putovanje brine i nivo komfora u kabini. Napredna NVH izolacija smanjuje buku i vibracije, što posebno dolazi do izražaja na dužim putovanjima i kada se automobil koristi kao porodični SUV. Uz dovoljno prostora za putnike i prtljag, Tiggo 7 CSH je podjednako spreman za svakodnevne obaveze i putovanja van grada. Ovakav pristup deo je šireg razvoja Cheryja, koji je nedavno premašio 20 miliona prodatih vozila širom sveta, dok kompanija nastavlja da širi ponudu elektrifikovanih modela na globalnim tržištima. Aktuelna ponuda u Srbiji dodatno stavlja fokus na Tiggo 7, koji je dostupan već od 26.990 evra, uz 7 godina garancije, što dodatno otvara mogućnost da kupci izaberu SUV koji odgovara njihovim svakodnevnim potrebama. Bilo da je plan jutarnji odlazak na posao, porodični izlet, putovanje van grada ili jednostavno promena okruženja, Tiggo 7 CSH pokazuje da SUV danas može da bude mnogo više od prevoznog sredstva, može da bude deo samog doživljaja.

Foto: Promo

O Chery kompaniji Osnovana 1997. godine, kompanija Chery Automobile jedna je od prvih kineskih automobilskih marki koja je ostvarila preko milion prodatih vozila i proširila se na međunarodno tržište.

U 2023. godini Chery Group ostvario je prodajni rast od 52,6%, sa ukupno 1.881.316 prodatih vozila. U januaru 2024. prodaja je dostigla 201.000 jedinica, što predstavlja rast od 107,5% u odnosu na prethodnu godinu. Danas, Chery ima više od 13 miliona korisnika širom sveta, uključujući 3,35 miliona u inostranstvu. Chery poseduje 8 istraživačko-razvojnih centara širom sveta i preko 29.000 prijavljenih patenata, od kojih je više od 18.000 odobreno. Kompanija aktivno ulaže u ekološki prihvatljivu mobilnost, razvijajući električne (BEV) i plug-in hibridne (PHEV) modele. Takođe, Chery učestvuje u mnogobrojnim dobrotvornim aktivnostima i donacijama, uključujući donaciju 6 miliona dolara UNICEF-u za podršku globalnim obrazovnim programima. Najveći izvoznik putničkih vozila u Kini – 20 godina zaredom

Najbolji kineski brend u automobilskoj industriji prema Kantar BrandZ Top 50

Lider u kvalitetu vozila prema J.D. Power istraživanju za 2023. Chery nastavlja svoju globalnu ekspanziju i teži da korisnicima širom sveta pruži sigurnu, tehnološki naprednu i ekološki odgovornu mobilnost.