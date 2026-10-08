U petak, 9. oktobra, od 17.40 časova na Kurir televiziji pratite specijalnu emisiju posvećenu velikom predizbornom skupu liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Kragujevcu.

Uživo ćemo slikom prenositi obraćanja, naši reporteri izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Jelena Pejović u studiju sa gostima analizirati ključne poruke skupa.

Sa terena će se uključivati reporteri Anđela Vujanović i Aleksandar Krkobabić.