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U petak, 9. oktobra, od 17.40 časova na Kurir televiziji pratite specijalnu emisiju posvećenu velikom predizbornom skupu liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Kragujevcu.

Uživo ćemo slikom prenositi obraćanja, naši reporteri izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Jelena Pejović u studiju sa gostima analizirati ključne poruke skupa.

Sa terena će se uključivati reporteri Anđela Vujanović i Aleksandar Krkobabić.

Gosti u studiji biće:

Saša Milovanović, generalni direktor Kurira

Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira

Ivana Vučićević, glavna urednica Studija B

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak

Nebojša Bakarec, član predsedništva SNS

Bojan Bilbija, urednik lista Politika 

Budite uz Kurir televiziju u petak, 9. oktobra, od 17.40.