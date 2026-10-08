U subotu, 10. oktobra, od 22.15 časova ekskluzivni gost Kurir televizije i emisije “Neispričano” je Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.

Bio je deo generacije koja je Srbiji i tadašnjoj Jugoslaviji donosila zlata s najvećih svetskih takmičenja. Evropski šampion 1995, pa ponovo 1997. i 2001. godine. Svetski prvak 1998. i 2002. godine. A između svega toga, olimpijsko srebro iz Atlante 1996. godine.

Igrao je za neke od najvećih evropskih klubova, od Crvene zvezde i Partizana, preko španskih klubova, do Panatinaikosa, s kojim je 2007. osvojio Evroligu, prvenstvo i Kup Grčke. Medalje, trofeji, velike utakmice i godine provedene uz najveća imena evropske košarke.

Ali čovek koji je toliko puta izlazio na teren za svoju zemlju danas ima sasvim novu ulogu. Godinama se za Srbiju borio na parketu, danas se za otadžbinu bori na drugačijem terenu. Na čelu Olimpijskog komiteta Srbije, pred njim je novi izazov - da iskustvo šampiona prenese na generacije koje tek dolaze i da srpski sport dobije još veći prostor i poštovanje na međunarodnoj sceni.

Ipak, iza svih tih medalja i funkcija postoji i priča o čoveku - njegovim izborima, vrednostima i odnosu prema zemlji kojoj je toliko puta doneo razlog za ponos.