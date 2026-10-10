Šta su Kragujevčani poručili Vučiću, a šta on njima? Da li je ulaganje u lokalnu samoupravu prioritetni posao novog premijera? - današnji Puls Srbije, od 12.10
U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend” o temama:
Šta su Kragujevčani poručili Vučiću, a šta on njima? Da li je ulaganje u lokalnu samoupravu prioritetni posao novog premijera?
"Važno je da se te večeri odmah krene u bitku", poručuju ideolozi studentske liste. Kakav nam to postizborni haos spremaju na ulicama?
Nazire li se kraj ratu kriminalnih klanova iz crnogorskih naselja Kavač i Škaljari? Zna li se broj mrtvih, zavađenih i nestalih? Koliko njih čeka osvetu, a koliko da bude osvećeno? Između časti i obesti
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.