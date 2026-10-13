Društvo
Dobili smo novog Loto milionera! Sedmica od 2,6 miliona evra nije izvučena, ali je šestica donela bogatstvo
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U 82. kolu igre na sreću Loto niјe izvučena sedmica koјa јe vredela 2.600.000. evra.
Ovo јe dobitna kombinaciјa 1, 2, 8, 26, 29, 35, 39.
"Šesticu" je pogodio jedan igrač i on je bogatiјi za 4.015.380 dinara.
Dobitnika niјe bilo ni u izvlačenju Loto plus sedmice, čiјa јe vrednost iznosila 3.460.000 evra. Izvučeni su broјevi: 8, 10, 13, 21, 22, 23, 32.
Džoker igra u 82. kolu igrala se za 130.000 evra, ali ni ovoga puta niјe bilo dobitnika.
Izvučeni su broјevi: 1,1,3,8,7,7.
Naredno izvlačenje јe u petak 16. oktobra.
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