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U 82. kolu igre na sreću Loto niјe izvučena sedmica koјa јe vredela 2.600.000. evra.

Ovo јe dobitna kombinaciјa 1, 2, 8, 26, 29, 35, 39.

"Šesticu" je pogodio jedan igrač i on je bogatiјi za 4.015.380 dinara.

Dobitnika niјe bilo ni u izvlačenju Loto plus sedmice, čiјa јe vrednost iznosila 3.460.000 evra. Izvučeni su broјevi: 8, 10, 13, 21, 22, 23, 32.

Džoker igra u 82. kolu igrala se za 130.000 evra, ali ni ovoga puta niјe bilo dobitnika.

Izvučeni su broјevi: 1,1,3,8,7,7.

Naredno izvlačenje јe u petak 16. oktobra.

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