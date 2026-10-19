Slušaj vest

U Srbiji će danas preovlađivati sunčano i malo toplije vreme, a samo se posle podne i uveče na severu i severoistoku očekuje umereno do potpuno oblačno i suvo vreme. Vetar slab i umeren, na istoku zemlje povremeno i jak, severni i severozapadni.

Najniža temperatura od četiri do osam stepeni, u Negotinskoj Krajini do 13, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Sutra malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima u košavskom području uz jačanje jugoistočnog vetra. Od srede (od 21.10 do 25.10.) promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, dok se češća pojava padavina očekuje u četvrtak i krajem sedmice. U sredu i četvrtak (21.-22.10.) u košavskom području duvaće umeren i jak, jugoistočni vetar koji će zatim oslabiti i skrenuti na severozapadni pravac u celoj zemlji - navodi RHMZ i dodaje:

- Najviša dnevna temperatura narednih dana oko i malo iznad proseka za ovaj period godine i kretaće se u intervalu od 18 do 25 stepeni, a od petka će biti u manjem padu.

Foto: Shutterstock

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, najavljuje toplu nedelju pred nama sa temperaturama između 17 i 22 stepena.

Kad će pasti prvi sneg

- Ponovo ćemo se približiti 20. podeljku, a u sredu i četvrtak temperatura bi ponegde mogla da dostigne i 23 ili 24 stepena. Postoje uslovi i za slabu kišu, najverovatnije u sredu i četvrtak, a nakon toga nas očekuje ponovo stabilnije vreme, sa maksimalnim temperaturama oko 20 stepeni, što će biti mnogo prijatnije nego tokom prethodne nedelje - kazao je Ristić za Kurir televiziju i dodao:

- Do kraja oktobra ulazimo u nešto topliji period, sa temperaturama između 17 i 22 stepena. Jutra će biti sveža i prohladna, a ponegde će biti i magle. Tokom novembra vreme će postepeno početi da se menja i očekuju nas sve hladniji dani, uz sve češću pojavu magle i povremenu kišu.U trećoj dekadi novembra očekujemo i prvi sneg u nižim predelima, najverovatnije oko 26. novembra.

Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

Biometeorološka prognoza Nastavlјa se period sa povolјnom biometeorološkom situacijom. Osobama sa kardiovaskularnim obolјenjima se preporučuje oprez, naročito u jutarnjim i večernjim satima. Kod osetlјivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu razdražlјivosti i slabe koncentracije.

I Marko Čubrilo koji se bavi meteorologijom najavljuje tople dane pred nama uz prolazno pogoršanje sredinom nedelje.

- Do kraja meseca najverovatnije relativno toplo i suvo dok je promena vremena moguća krajem oktobra ili početkom novembra - najavio je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu.