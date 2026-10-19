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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Ivanjicu, gde je uručila ključeve pristupačnog kombi vozila Udruženju paraplegičara Golije, za čiju je nabavku Ministarstvo opredelilo blizu šest miliona dinara.

Ukupna vrednost odobrenog projekta iznosi 8,6 miliona dinara, a pored nabavke vozila, projektom je predviđena i ugradnja lifta u zgradi opštine, čime će pristupačnim postati i drugi sprat objekta. Na taj način biće omogućen lakši pristup javnim uslugama osobama sa invaliditetom.

Ministarka je istakla da je ovo još jedan važan korak ka Ivanjici bez barijera, naglasivši da je cilj da se gradi Srbija jednakih mogućnosti, u kojoj osobe sa invaliditetom imaju ravnopravan pristup javnim ustanovama, društvenim sadržajima i svim oblastima života.

„Želimo da gradimo Srbiju u kojoj nema prepreka, Srbiju jednakih mogućnosti i jednakih šansi. Osobe sa invaliditetom nisu same i naša je obaveza da im konkretnim merama i projektima pokažemo da imaju oslonac u svom društvu i državi“, poručila je ministarka.

Ona je podsetila da se ponovo susrela sa članovima Udruženja paraplegičara Golije, sa kojima je prošle godine obišla pristupačni objekat u Parku prirode Golija, ističući značaj udruženja osoba sa invaliditetom za razvoj turističke ponude, njihovo uključivanje u društvene tokove i podsticanje samostalnosti.

Govoreći o rezultatima Ministarstva, Đurđević Stamenkovski naglasila je da je tokom ove godine realizovana nabavka 12 pristupačnih kombi vozila i jednog kampera koji obilazi osobe sa invaliditetom širom Srbije, kao i da su izdvojena značajna sredstva za ugradnju liftova i rampi i uklanjanje arhitektonskih barijera.

Posebno je istakla značaj Zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima, koji je počeo da se primenjuje 1. oktobra, navodeći da je do dana posete zahtev za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja podnelo oko 6.500 lica. Centri za socijalni rad rade na izradi rešenja, a ministarka je naglasila da se roditeljima koji ispunjavaju uslove pravo priznaje od dana podnošenja zahteva, bez obzira na to kada će rešenje biti izrađeno.

1/8 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski u Ivanjici Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Takođe je najavila nastavak aktivnosti na izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, kao i pripremama za uspostavljanje centralnog registra osoba sa invaliditetom, koji će omogućiti preciznije planiranje mera podrške i efikasnije ostvarivanje njihovih prava.

„Naš cilj nije samo da uklanjamo fizičke barijere već i da stvaramo uslove da osobe sa invaliditetom budu ravnopravno uključene u društveni i privredni život. Zbog toga podržavamo zapošljavanje, organizujemo sajmove zapošljavanja i pružamo podršku preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju. Ovi ljudi nisu žrtve koje treba sažaljevati, već borci koji svojim radom, trudom i posvećenošću doprinose svojim porodicama i čitavom društvu“, poručila je ministarka.

Đurđević Stamenkovski zahvalila je Udruženju paraplegičara Golije i lokalnoj samoupravi u Ivanjici na saradnji i posvećenosti unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, ističući da će Ministarstvo nastaviti da podržava projekte koji donose konkretne promene u životima građana.