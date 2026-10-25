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U Srbiji je počelo zimsko računanje vremena. U tri sata posle ponoći kazaljke na časovnicima pomerene su sat unazad, na dva sata, pa smo noćas spavali sat duže.

Na zimsko računanje vremena prelazi se svake godine poslednjeg vikenda u oktobru, u noći između subote i nedelje.

Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2027. godine, kada će časovnici ponovo biti pomereni sat unapred.

Evropska komisija je još 2018. godine predložila ukidanje sezonskog pomeranja časovnika, ali dogovor o ukidanju te prakse nije postignut, pa se satovi i dalje pomeraju dva puta godišnje.

Foto: Shutterstock

Stručnjaci napominju da je organizmu obično potrebno od dva do pet dana da se prilagodi promeni vremena i uspostavi novi ritam.

Neurofiziolog i stručnjak za san dr Dragan Hrnčić rekao je za RTS da prelazak na zimsko računanje vremena donosi priliku da spavamo sat duže, ali da će nas organizam u početku i dalje buditi u uobičajeno vreme.

Zbog ove privremene neusklađenosti biološkog i društvenog sata nastupa stanje koje se u medicini naziva socijalni džet-leg.

Medicinska struka sve jasnije upozorava na negativne posledice ovakvih promena. Stručna udruženja su postigla konsenzus da pomeranje časovnika nije dobro za organizam i dugoročno zdravlje.

Ekonomske dobiti i uštede energije iz sredine prošlog veka odavno su se izgubile, dok praksa pomeranja vremena danas donosi mnogo veće direktne i indirektne troškove u zdravstvenom sistemu.

Kurir/RTS