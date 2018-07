SLAVNI PRECI NISU ZABORAVLJENI: Na Krfu posle 79. godina podignut spomenik srpskim vojnicima (FOTO)

U godini koja je iza nas, na Krfu je obeležena 101. godišnjica od iskrcavanja srpske vojske na ovo ”ostrvo spasa” u Prvom svetskom ratu i sećanje na preko dve stotine pedeset hiljada civila i pripadnika srpske vojske koji su stradali na putu Albanske golgote.

U prisustvu institucionalnih predstavnika Srbije i Grčke, na ostrvu Vido, luci Guvija i Agios Mateosu održane su tada komemorativne svečanosti.

Svečanostima su, između ostalih, prisustvovali visoka delegacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, zvaničnici Republike Grčke, predstavnici grada Krfa, predstavnici više srpskih udruženja opredeljenih za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, kao i studenti Vojne akademije iz Beograda i studenti Kriminalističko-policijskih akademija iz Beograda i Banja Luke.

Zahvaljujući ovom projektu od 2012. godine period između obeležavanja komemoracijama značajnih datuma iz srpske istorije Prvog svetskog rata vezanih za Krf, dobio je jednu novu životnu dimenziju kroz aktivnosti do sada preko 300 najboljih đaka iz Srbije, Republike Srpske, Federacije BiH, Crne Gore i Hrvatske okupljenih oko ideje aktivnog rada na obnovljenju sećanja na dela predaka koja su još onda pre jednog veka zadivila svet, a sve u okviru akcije "Stopama naših predaka”, rekao je za portal Kurir Dimitrije Stikić, vođa projekta ”Stopama naših predaka”, koji sa blagoslovom Njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja već šest godina sprovodi zvanično glasilo SPC za decu ”Svetosavsko zvonce”.

Poslednjih šest godina, Svetosavsko zvonce uspeva okupi ono što imamo najbolje iz generacija koje rastu na prostorima gde živi naš narod i da im kroz jedinstven koncept na neposredan način prikaže stranice istorije i dela predaka uživo i pruži im mogućnost da i oni daju svoj lični doprinos dostojnom obeležavanju sećanja na njih.

Prošlogodišnja, šesta po redu generacija je vredno nastavila realizaciju svih aktivnosti i sadržaja koji su formirani i započeti kroz rad sa prethodnim generacijama: 2012. godine, 2013. godine, 2014. godine, 2015. godine i 2016. godine.

Svaka generacija koja je sa Svetosavskim zvoncem u prethodnim godinama pošla ”stopama svojih predaka”, potrudila se da obnovi postojeće i postavi i oformi i nova spomen obeležja.

Tako je posle postavljanja jarbola i trojezičnih putokaza za postojeća spomen obeležja u Agios Mateosu i luci Guvija, zatim postavljanja spomen table na mestu gde je bilo sedište Države Srbije od 1916. do 1918. godine, šesta generacija prošlog leta završila postavljanje novog spomen obeležja do sad najzahtevnijeg i najsloženijeg i svakako jedinstvenog na Krfu, a to je spomenik Krajputaš pripadnicima Gvozdenog puka Moravske Divizije u mestu Kato Korakijana.

Ovaj spomenik je prvo monumetalno spomen obeležje posle 79. godina izrađeno na Krfu i posvećeno srpskim vojnicima. On je zavetno delo potomaka posvećeno precima.

Rađen je od belog prilepskog mermera dar Jove Čolovića iz Banje kod Aranđelovca i delo je ruku akademskog umetnika Mihaila Gligorića Gliše koji ga je klesao i stvarao na Krfu, tako da su deca mogla da prate i sam proces nastajanja krajputaša.

Svečano otkrivanje spomenika krajputaša posvećenog Gvozdenom puku Moravske divizije, organizovanao je u porti crkve u Kato Korakiani u prisustvu preko 500 ljudi.

Spomenik je otkrio gradonačelnik Krfa Kostas Nikoluzas sa najmlađim učesnikom putovanja ”Stopama naših predaka”, desetogodišnjim Milutinom Pašićem, odličnim učenikom četvrtog razreda osnovne škole "Jovan Popović" iz Beograda.

Zahvaljujući vrednoći i radu prethodnih generacija koje su putovale ”stopama predaka”, Svetosavsko zvonce je posle 98. godina obnovilo izlaženje Srpskih novina koje su izlazile na Krfu od 1916. do 1918. godine i bile jedino glasilo našim vojnicima i narodu na ovom ostrvu.

Obnovljeno izdanje Srpskih novina svedoči o koracima današnjih potomaka i članci su njihovih ruku delo.

Obnovljene Srpske novine, prenose vesti, osećanja i misli današnjih generacija inspirisanih životom i delom slavnih predaka na mestu gde se istorija događala pre jednog veka, na Krfu.

