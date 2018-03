Fly Fly Travel nastavlja da raste - pokrenut Fly Fly Parking na aerodromu

Planiranje avio putovanja, bilo poslovnog, bilo privatnog, podrazumeva mnoge faktore. Jedan od njih je i nalaženje parking mesta ukoliko ste se odlučili da do aerodroma stignete sopstvenim automobilom. Potrebno je pronaći adekvatno mesto na kome bi četvorotočkaš bio bezbedan dok je vlasnik na putu.

Agencija Fly Fly Travel nastavlja da proširuje svoju ponudu novim uslugama kako bi svojim putnicima pružila dodatnu pogodnost. U pitanju je Fly Fly Parking, usluga parkinga u blizini beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“. Za sve koji žele bezbedno i povoljno mesto za svoje vozilo dok su na putu, ovaj parking nalazi se na samo četiri minuta od aerodroma.

Posebna pogodnost za sve klijente je što je u povoljnu cenu parkinga uračunata i usluga prevoženja putnika od parkinga do terminala pre poletanja i od terminala natrag do parkinga po povratku. To znači da je pored obezbeđenog parkinga dostupnog 24/7 osiguran i besplatan prevoz luksuznim vozilima direktno do terminala, što je garancija da nećete zakasniti na svoj let.

Fly Fly Travel je jedna od kompanija iz oblasti turizma koja predstavlja lidera u inovacijama i podizanju kvaliteta odnosa sa putnicima. Neki od inovativnih projekata ove kompanije su i Fly Fly App, mobilna aplikacija za avio karte, loyalty programi za pravna i fizička lica Fly Biz i Fly Vip, kao i mini obrok za svakog putnika, Fly Snack. Kompanija uživa veliko poverenje potrošača, kao i institucija koje se bave ocenjivanjem kompanija, što se vidi iz brojnih nagrada za najbolju turističku agenciju, među kojima se izdvajaju: Brand Leader Award, Zlatno turističko srce, Serbian Brend, Business Partner i Top Serbian Brands Award.

