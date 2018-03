TRIVAN: Srbiji treba 300 postrojenja za preradu vode i oko 5 milijardi evra za njih

Srbija će morati da izgradi skoro 300 sistema za preradu otpadnih voda što će koštati između četiri i pet milijardi evra, rekao je danas ministar zaštite životne sredine Goran Trivan povodom Svetskog dana voda.

"U preradi otpadnih voda Srbija je daleko od Evrope. Od nekoliko desetina sistema za preradu otpadnih voda koji postoje u Srbiji, samo tri do pet postrojenja funkcioniše zadovoljavajuće", kazao je Trivan na seminaru o primeni direktiva EU o vodama. Ministar je istakao da Srbija spada u zemlje koje ne raspolažu velikim količinama pijaće vode i da se ona neracionalno koristi, te se najveći deo stanovništva snabdeva pre svega iz podzemnih izvora, a klimatske promene će dodatno pogoršati situaciju. Naš region će, kako je upozorio, biti "jedan od najpogođenih na svetu bujicama i erozijama" koje će da "devastiraju životnu sredinu" i zbog toga se radi na obnovi i izgradnji protivbujičnih i antierozivnih objekata.

"Ne slažem se s tim da pijaćim vodama i izvorištima gazduju pojedinci i firme koje nisu iz Srbije, jer su to stateški resursi", rekao je Trivan. Objasnio je da će onaj ko bude raspolagao pijaćom vodom, pretendovati na kontrolu nad životnom sredinom, i dodao da građani treba da budu sigurni, a država nezavisna. Trivan je istakao da je pitanje zaštite vode i prerade otpadnih voda, prioritret njegovog ministarstva jer zagađena voda zagađuje zemljište, a time i hranu.

On je naveo da su vode u Vojvodini dobrim delom kontaminirane i najzagađenije u Srbiji, i sada se nastoji da se to dovede u red, najpre u Zrenjaninu. Ocenio je da novac za postrojenja za preradu otpadnih voda neće biti problem, već izrada projektno-tehničke dokumentacije. Trivan je kazao da su sličan problem imale susedne zemlje, te da u Srbiji zato država pomaže lokalnim vlastima da naprave takve projekte.

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović je istakao da je ulaganje u sek tor vode bitno za očuvanje životne sredine i zdravlje građana, a to je i šansa da se zaposle mladi inženjeri i ekolozi. On je kazao je da se u Srbiji prerađuje svega 10 odsto otpadnih voda, a u toku su projekti da se to procenat poveća. "Voda u severnom delu zemlje je najslabijeg kvaliteta i zato je započeta sanacija Velikog bačkog kanala gde su u Srbiji najzagađenije vode", rekao je Radović.

Dodao je da se "uveliko radi" na postrojenjima za preradu otpadnih voda u Leskovcu i Kraljevu, a sprema se dokumentacija za Novi Sad i Niš. "Veliki problem je što u mnogim mestima nema kanalizacije", konstatovao je Radović i naveo da ni obodna naselja Beograda nemaju kanalizaciju, te se i na tome radi. Protok vode u Srbiji opao je za više od 20 odsto u protekle dve decenije, upozorio je on i podsetio da u svetu trećina stanovništva nema odgovarajući pristup pijaćoj vodi. Radović je kazao da Agencija, prateći stanje voda u Srbiji, godišnje prati po 250.000 parametara.

