ODZVONILO PETARDAMA, VATROMETU I PUCANJU IZ VATRENOG ORUŽJA: Kazne od 50.000 do 150.000 dinara!

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene Zakona o javnom redu i miru kojima su predviđene veće kazne za korišćenje pirotehničkih sredstava.

Tako će se onaj ko paljenjem pirotehničkih proizvoda narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana, kazniti novačnom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara, ili sa 40 do 120 sati rada u javnom interesu, umesto kazne od 10.000 do 50.000 dinara, koja je važila do sada.

Za pucanje iz vatrenog ili drugog oružja ili imitacije oružja, predviđena novčana kazna je od 100.000 do 150.000 dinara ili kazna 30 do 60 dana zatvora, dok je kazna u još važećem propisu od 50.000 do 150.000 dinara.

Skupštine je usvojila i dopune Zakona o državljanstvu.

Tim dopunama Zakona o državljanstvu, građanima će biti omogućeno da uverenje o državljanstvu pribave bilo gde u Srbiji, bez obzira na to gde su upisani u evidenciju državljana.

Usvojene su i izmene i dopune Zakona o policiji kojima je predviđeno formiranje elektronske platforme za razmenu podataka i informacija između organa uključenih u borbu protiv svih oblika kriminala, a koja predstavlja osnov za uspostavljanje nacionalno-kriminalističko-obaveštajnog sistema.

(Kurir.rs/Tanjug)

Foto Marina Lopičić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV VESTI) SRPSKI DRŽAVNI VRH U SMRTNOJ OPASNOSTI! Vučićev avion može da se sruši!

Kurir

Autor: Kurir