RADILA KAO BIBLIOTEKARKA U ETŠ NIKOLA TESLA U BEOGRADU: Profesorka srpskog ostala bez posla zbog nameštenog konkursa? Direktor tvrdi da je sve bilo po zakonu

BEOGRAD - Profesorka srpskog jezika Jelena Jovanović, tvrdi da je nezakonitim sprovođenjem konkursa ostala bez radnog mesta bibliotekara u Elektrotehničkoj školi "Nikola Tesla" iz Beograda.

Jovanovićeva je u ovoj školi radila od 2003. godine na kraćim izmenama, od 2011. radila je u kontinuitetu kao profesor srpskog, a od marta 2016. radi na mestu bibliotekara na određeno vreme. Ona za Kurir navodi da je doživela pravu nepravdu od strane direktora škole Branka Subotića.

"Direktor je raspisao konkurs za to mesto i naravno ja sam se uredno prijavila. Međutim, profesorka Milica Kovačević, koja je takođe radila na određeno vreme u ovoj školi i koja je poslednje četiri godine bila na porodiljskom odsustvu, shvata da je propustila konkurs i tu kreće vršenje pritiska. Direktor me nakon nekog vremena poziva u kancelariju i saopštava mi da konkurs mora da se poništi jer je "stigla naredba odozgo" i da Milica mora biti primljena na to mesto", objašnjava Jovanovićeva.

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije

Održali protest podrške Kolege iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 13. marta doneli su odluku da se organizuje protest ispred škole, ukoliko se konkursni postupak ne vrati na početak. To naravno nije učinjeno, pa su članovi sindikata juče, u znak podrške koleginici Jeleni Jovanović, organizovali protest pod nazivom "Pravo i pravda" ispred škole.



Prema njenim rečima, direktor škole poništava konkurs, pod izgovorom da je na snagu stupio novi zakon. Novi konkurs je inače bio 2. novembra, a Jovanovićevu o novom konkursu obaveštavaju tek 6. novembra.

"Ja sam svakog utorka kupovala prosvetni pregled i videla novi konkurs i poništenje starog - po članu 155 novog zakona. Dakle on ima dva obrazloženja sad za poništenje prvog konkursa. Ne može se članom novog zakona poništavati stari, član 208. novog zakona kaže sve što počne po starom zakonu mora da se nastavi po starom i druga greška taj član 155. apsolutno u sebi nema ni jednu stavku o poništenju konkursa", priča Jelena za Kurir.

U međuvremenu njoj stiže obrazloženje da se prvi konkurs poništava zato što su zaboravili da je školi potreban i profesor filozofije. Tako su konkurs od pet mesta, poništili zbog tog jednog.



"Obratila sam se prosvetnoj inspekciji, ministru, advokatu, obavestila ih o svemu. Od prosvetne inspekcije stiže odgovor da po starom zakonu bira direktor, po novom komisija i da oni ne vide da sam oštećeni. Direktor škole je otvore komisiji rekao da ne smeju da glasaju za mene i da je dobio poziv i da moraju da glasaju za Milicu Kovačević. A saznala sam i da mu su ga u tom pozivu pitali da li je rešio problem, on je rekao da nije pošto sada bira komisija ko će biti primljen, e onda mu je rečeno da reši komisiju", tvrdi naša sagovornica i dodaje:

Direktor škole Branko Subotić

Sve je urađeno po zakonu Sa druge strane direktor ETŠ "Nikola Tesla" Branko Subotić tvrdi za Kurir da je sve urađeno po zakonu, te da nije istina da je dobijao naredbe o tome ko mora biti primljen.

"Prvi konkurs je poništen zato što nismo prijavili da nam je potreban i profesor filozofije i kada smo videli da smo izostavili to, poništili smo konkurs. U međuvremenu je i nov zakon stupio na snagu, pa smo poništili konkurs. Nije istina da sam Jeleni rekao da je stigla naredba od nekog, to vam je ona rekla. Ne sledeći konkurs prijavilo se dva kandidata za to mesto bibliotekara, pri čemu je Milica počela da radi devet meseci pre Jelene i majka je dvoje dece. Komisija nije raspuštena, oni su podneli ostavku iz moralnih razloga, napisali su molbu jer su prijatelji i sa jednom i sa drugom. Komisija bira ko će biti primljen, niko nije oštećen, oni su svi bili na određeno, nije namešten konkurs i nije istina da sam ja rekao komisiji da ne smeju da glasaju za Jelenu. Ne možete vi komisiju da naterate na nešto", rekao je Subotić.



"Ti članovi komisije su moji prijatelji, oni su pod pritiskom potpisali da istupaju iz komisije iz moralnih razloga. On naravno dovodi druge dve osobe, a pre ni dan sam dobila rešenje da je ona dobila posao. On je komisiju raspustio dva dana pred zasedanje. Ja sam neko ko je radio na izradi udžbenika za osnovnu i srednju školu i mene izbacuje na ulicu. Ovo je nečuveno što se dogodilo! Kršenje zakona 50 puta. Danas sam dobila otkaz, a ona sutra počinje da radi.

Nažalost, Jelena nije uspela u ovoj borbi, nepravda je ipak pobedila, a nije joj pomoglo ni to što ima podršku 120 članova kolektiva, od 140 koliko ih radi u školi.



"To što direktor kaže da je konkurs poništen zbog profesora filozofije, pa taj kolega još od 1. septembra nije tu na doktorskim studijama je u Pragu, a njega neko menja još od tada. Dakle nije istina to njegovo obrazloženje, postoji čovek koji je došao kao njegova zamena", kaže ona.

