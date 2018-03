BICIKLISTA ZBOG PREKRŠAJA OD PRE 2 GODINE MORA DA PLATI 108.000: Zbog novog Zakona ću morati da prodam sve što imam, ili da idem na robiju

Jožef Lerinc (37) iz Debeljače na svojoj koži je osetio kako izgledaju nove izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja jer za vožnju bicikla u pijanom stanju mora da plati čak 108.000 dinara.

Lerinc se pod uticajem alkohola vozio sa jedne proslave u svom selu, a kada su ga policajci zaustavili i tražili da uzme dreger u ruke, ispostavilo se da ima 2,12 promila alkohola u krvi.

- Kada mi je sudija Odeljenja prekršajnog suda u Kovačici rekao kolika je kazna, nisam mogao da verujem. Mislio sam da je šala. Pa, nisam ja vozio avion, nego bicikl i još u selu gde ni nema saobraćaja. Išao sam sa bazena, oko dva ujutro, bila je neka zabava i ne kažem, popio sam, ali jedino da prodam sve što imam i platim kaznu – rekao je Lerinc.

Prekršaj je napravio još 2016. godine, ali na njegovu nesreću od ovog ponedeljka sudije su krenule da kažnjavaju po novim pravilima, taman kada se on pojavio na sudu. Kaže da ranije pozive nije primio, ili video.

Živi u kući bez struje, prehranjuje se cepanjem drva i nadničarenjem. Nikada u životu nije vozio automobil niti ga to zanima. Zbog toga nije dobio ni kaznene poene, jer nema saobraćajnu dozvolu.

- Mogu samo da odem u zatvor, ili da tu cifru odradim prinudnim poslom, jer para nemam. Kada sam izašao ispred suda i ljudima pokazao kaznu svi su se krstili. Posle mene je iz suda izašao jedan komšija koji je pijan vozio traktor, on je dobio 350.000 dinara kazne. Pa da li je to normalno, kod nas kuće koštaju jeftinije – nastavio je Lerinc.

Sem paprenih cena kazni, izmena ovog Zakona donela je još novosti, kao što je maksimalna količina alkohola u krvi za vozače, koja je sa 0,3 pala na 0,2 promila, uz veće sankcije za prekoračenje brzine.

Za vožnju sa prljavim tablicama kazna je 10.000 dinara, a isto toliko će košta i prekoračenje brzine u naselju za više od 20 do 30 kilometara na čas. Vožnja bez pojasa takođe se kažnjava sa 10.000 dinara.

Ako neko ima više od dva promila alkohola u krvi a vozi auto, ide u zatvor od 30 do 60 dana, oduzimaju mu se poeni i zabranjuje vožnja devet meseci.

Strožije su kazne i za nasilničku vožnju, pa je tako za preticanje kolone preko pune linije i dva ili vise prolazaka kroz crveno svetlo za manje od 10 minuta, predviđen obavezan zatvor od 30 do 60 dana ili kazna rada u javnom interesu od 240 do 360 sati, kao i 14 do 16 kaznenih poena te devet meseci zabrane upravljanja vozilom.

Za mlade vozače predviđena je nulta tolerancija na alkohol, telefoniranje, kao i zabrana vožnje između 23 i šest sati, a moći će da prevoze najviše tri osobe, uključujući i osobu pod čijim nadzorom voze.

