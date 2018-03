POSLE SVEŽEG JUTRA, KONAČNO PRAVI PROLEĆNI DAN: Sunčano i toplo, do 16 stepeni!

BEOGRAD - U Srbiji će ujutru biti mestimično slabog mraza, ponegde uz maglu ili nisku oblačnost, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo.

Vetar će biti slab, promenljivog pravca, krajem dana na severu i umeren južni i jugoistočni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura će biti od minus 3 stepena, do plus 3 C, najviša dnevna od 13 do 16 stepeni C.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura 3 C, najviša dnevna 16 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u četvrtak i petak biće malo i umereno oblačno i toplije, sa temperaturom iznad prosečnih vrednosti, samo na severu, uz nesto više oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša.

U subotu će biti promenljivo oblačno, toplo i vetrovito, kasnije po podne uveče i noću mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U nedelju malo hladnije, mestimično sa kišom i pljuskovima.

U ponedeljak još ponegde kratkotrajna kiša, a zatim pretežno sunčano, uz porast dnevne temperature.

