SKANDALOZNO! VRŠNJAČKO NASILJE KOD LESKOVCA: Celo odeljenje ispisuju zbog torture jednog đaka!

Roditelji 25 učenika trećeg razreda Osnovne škole „Bora Stanković“ u Vučju kod Leskovca juče i danas nisu pustili svoju decu na nastavu u znak protesta protiv, kako ističu, svakodnevnog vršnjačkog nasilja i zlostavljanja koje, tvrde, jedan đak vrši nad njihovom decom!



Upozoravaju da će morati kolektivno da ispišu decu iz škole ako se stanje ne reši. Kažu da učenik vrši torturu, da su to prijavljivali školskoj upravi, policiji u Leskovcu i Centru za socijalni rad, ali da problem i dalje postoji.

- To traje od prvog razreda. Prvo je počelo sa uništavanjem školskog pribora i užine, vređanjem. Poslednjih godinu i po počeo je da teroriše decu, šutira ih, udara o zid, davi, onesvešćuje, prska hemikalijama i sredstvima za čišćenje... On našu decu udara pesnicama, bode šestarom, a pokušao je i metalnom šipkom da ih napadne! Probali smo da razgovaramo s njegovom majkom, ali to je jednostavno nemoguće - kaže za Kurir Jelena Mirašević, majka jednog od učenika.

Kako se navodi u dopisu roditelja, direktorka Nadica Filipović je, uprkos glasnom protivljenju roditelja, napustila sastanak 23. marta. - Rekla je: „Ne mogu ja ovde da sedim ceo dan.“ Psiholog je takođe izašla uz obrazloženje da roditeljski sastanak može da traje 45 minuta - navodi se u dopisu roditelja.



Roditelji ne zahtevaju da se problematičan dečak izbaci iz škole, već da mu se dodeli lični asistent kako bi njihova deca bila zaštićena.

- Jadna učiteljica ne može ništa da radi jer konstantno mora da pazi na tog dečaka. U petak smo imali sastanak s direktorkom škole Nadicom Filipović, ali ga je ona napustila uz obrazloženje da ima preča posla - svedoči Miraševićeva.



Nakon poslednjeg incidenta kad je problematični učenik šutirao i cepao stvari jednoj devojčici, njeni roditelji su je ispisali.

- Ukoliko do 18. aprila ne dođe do rešenja problema, jedino nam preostaje ispisivanje dece iz škole i prebacivanje u drugu - naveli su ogorčeni roditelji u saopštenju.

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisana je i odgovornost roditelja za vršnjačko nasilje i novčane kazne koje dostižu i 100.000 dinara

Po tom zakonu novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj ustanova ako ne preduzima ili neblagovremeno preduzima odgovarajuće mere



Na broj naznačen na sajtu OŠ „Bora Stanković“ juče se niko nije javljao, a na pitanja upućena na mejl do zaključenja broja nismo dobili odgovore.





Kurir / Jelena Pronić

