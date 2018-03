DIVAN PROLEĆNI DAN U NAJAVI: Danas sunčano i toplo, do 19 stepeni! Uživajte, naoblačenje stiže u subotu uveče

BEOGRAD - U Srbiji će danas ujutru kotlinama biti maglovito, a tokom dana u većem delu pretežno sunčano i toplije.

Samo se na severu po podne i uveče očekuje prolažno naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom, sasoštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 0 do 6 C, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni.

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplije, sa slabim vetrom promenljivog pravca. Jutarnja temperatura oko 6 C, najviša dnevna oko18 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u petak i subotu će se zadržati toplo, u većem delu pretežno sunčano. Samo je na severu uz više oblačnosti ponegde moguća kratkotrajna kiša.

U subotu uveče u severnim i zapadnim, tokom noći i u ostalim krajevima jače naoblačenje mestimično sa kišom i padom temperature. U nedelju pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na višim planinama sa snegom.

Za dane vikenda biće vetrovito, sa umerenim i jakim, u planinskim predelima i olujnim južnim i jugozapadnim, u nedelju sa severozapadnim vetrom. U ponedeljak prestanak padavina i razvedravanje. Zatim suvo i toplije.

