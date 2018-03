DIVAN PROLEĆNI DAN PRED NAMA: Petak širom Srbije sunčan i topao, iskoristite ova 22 stepena za šetnju

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, samo će ujutru na severu biti umereno oblačno i suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

foto: Beta/Nenad Petrović

Duvaće slab do umeren, u južnom Banatu i jak, južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura će biti od tri do 10, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena. U toku noći u petak na subotu moguće je prolazno naoblačenje, mestimično sa kišom.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura će biti oko 10, a najviša dnevna oko 22 stepena.

foto: Printscreen/RHMZ

Biometeorološke prilike neće povoljno uticati na hronične bolesnike. Oprez se savetuje osobama sa anginom pektoris, povišenim krvnim pritiskom.

foto: Profimedia

Moguće su meteoropatske rekcije u vidu reumatskih bolova i razdražljivosti.

(Kurir.rs/Beta/Foto: AP)

Kurir

Autor: Kurir