NISI SELJAK AKO GA NEMAŠ, A NISI NIŠTA AKO GA SE STIDIŠ: Gumeni opanak napravljen pre osam decenija, a srpsko selo i dan danas bez njega ne može!

Seosko domaćinstvo nekada nije moglo da se zamisli bez gumenog opanka. Iako je prvi opanak napravljen pre više od osam decenija, ova obuća je i danas veoma popularna među seoskim stanovništvom.

Mnogi se ovih dana pitaju kako izabrati pravu obuću za poledicu ili topljenje snega. Pirotski gumenjak ili gumeni opanci savršeni su i za blato i za led, jer se najmanje kližu. Opanak se pravi od takozvane meke gume, a ona je za razliku od kože ili daleko bolji materijal za kretanje po ledu ili snegu koji se topi.

Glavna prednost opanka je to što ima posebnu šaru koja sprečava klizanje. Gumenjaci su dobri za led, ali podjednako dobro služe i oko kućnih poslova na selu. Besprekorna su "obuvka" za štalu, livadu, njivu.

Obuća kojoj nije potreban marketing

Iako izgleda da je napravljen od jednog dela, opanak se radi od dvadesetak komponenti, koje se moraju uklopiti, među kojima su: postava, prednje i zadnje pojačanje, saja, đon i drugi. Za ovu robu marketing nije potreban, jer su njegovi kupci već svesni prednosti ove obuće. Gumene opanke retko možete pronaći u prodavnicama obuće , ali su zato na pijacama česta roba. Danas postoje i opanci u boji koji se izvoze u Japan, a pirotska kompanija Tigar, koja je i najpopularniji proizvođač ove gumene obuće, isporučila je do sada na ovo tržište nekoliko hiljada pari novog modela gumenog opanka.

Cenu određuje kvalitet

Cene opanak razlikuju se od modela, ima ih u rasponu od 400 do 1.300 dinara, razlika u ceni je uglavnom samo u materijalu. Skuplji opanci napravljeni su od gume i kože, pa im je i samim tim rok trajanja produžen. Poslednjih godina i na našem tržištu pojavile su se kopije ove obuće, koje mahom dolaze iz Rumunije i Bugarske. Ipak, razlike između naših i opanak iz uvoza itekako ima. Tako npr. jedan par pirotskih opanaka može trajati i do nekoliko godina, a za održavanje neophodna je samo voda i vlažna krpa. Opanci iz uvoza su često od tvrde gume i lako se kližu, te se noga u njima ne oseća nimalo prijatno.

Tradicija duga osam decenija

Pirotski opanak se još naziva i Gagin opanak, a takav naziv dobio je po radionici u kojoj je počeo da se izrađuje pre Drugog svetskog rata, a koju je osnovao Dimitrije Mladenović Gaga. Ovaj čuveni opanak nastao je pre više od osam decenija, i od tada do danas na njemu nisu vršene nikakve korekcije. To možda i jeste najbolji dokaz koliko je ova obuća kvalitetna i dobra i za suvo, i za vlažno vreme. Koliki je tačan broj gumenih opanaka izrađen i prodat u poslednjih osam decenija, ne zna se, ali se zna da su one i danas na početku trećeg milenijuma izuzetno popularne, naročito među seoskim stanovništvom.

