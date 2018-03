BESPLATNI KONCERTI I BOGAT PROGRAM U “JEVREMOVOJ - ULICI SUSRETA”

U nedelju, 1. aprila jubilarnom, desetom manifestacijom “Jevremova – ulica susreta”, opština Stari grad obeležava praznik Cveti i proslavlja svoj dan. Program počinje tačno u podne, na “Parobrod” bini svirkom Novosadskog big benda, koji će na kratko prekinuti najveseliji defile pod maskama u kome će 600 dece iz starogradskih vrtića prošetati Jevremovom ulicom. U 14h časova na glavnoj bini nastupa “Intermeco kvartet”, a u isto vreme na školskoj bini, na uglu Jevremove i Dositejeve ulice, počinju nastupi bendovi osnovnih i srednjih škola sa Starog grada. Dečija bina smeštena je ispred vrtića “Leptirić” i tu od 14h će najmlađe posetioce zabavljati horovi “Kolibri” i “Nebograd”, kao i glumačka trupa sa predstavom “Škola za male detektive”.

Jubilarnu “Jevremovu” obeležiće i rekordni broj izlagača, preko 200 njih, kao i nagrade koje su organizatori spremili za najistaknutije učenike i građane Starog grada.

Od 17 časova na programu je starogradska igranka, uz hitove 60-ih i 70-ih godina, a čitav program začiniće perkusionista Dragoljub Đuričić, koji od 18 časova nastupa sa svojim bubnjarima.

Među brojnim izvođačima u nedelju u Jevremovoj biće i Milena Rajković, violinistkinja „Intermeco kvarteta“.

"Moram da kažem da su moji utisci vezani za manifestaciju u Jevremovoj vrlo posebni i lični. Prošle godine je "Intermeco kvartet" prvi put učestvovao i to su fantastični utisci i slike koje vas čine živim, kada vidite da sve generacije koje dođu uživaju u muzici koju izvodite. I ove godine smo spremili zanimljiv repertoar, različite žanrove, neke kultne rok i pop numere u izvedbi klasičnog kvarteta, i nadam se da će svi posetioci uživati", poručuje Milena Rajković.

Stalni posetilac “Ulice susreta”, prepoznatljivo TV lice Miloš Milovanović čestita praznik svojim sugrađanima.

„Od kada znam za sebe, uče me da je komšija najbliži rod. Takav odnos su sa prvim susedima gradili moji roditelji, baš kao i bake i dedovi pre njih. I to je jedno od najlepših obeležja našeg Dorćola i Starog grada. Siguran sam da upravo zbog toga i ljudi iz drugih delova Beograda vole Stari grad, ali i da se oni koji dođu sa strane, baš zato brzo odomaće. Kada se Starograđani na Cveti nađu u „Ulici susreta" - radujemo se jedni drugima, slavimo što smo tu. Na najlepši način predstavljamo i proslavljamo naš zavičaj - Stari grad! Pomalo mi je neverovatno da je već decenija prošla od prve „Jevremove", ali kada uživamo vreme leti. Posebno me raduje što su u karneval uključene i starogradske škole i vrtići jer tako i naši klinci uče o svom kraju i doprinose njegovom najlepšem predstavljanju. Nadam se da ću u Jevremovoj, a i kod kuće, uspeti da prenesem svojoj deci taj lepi odnos prema susedima, o kakvom sam učio od svojih starijih. Srećan praznik, mili Stari grade!“, kaže novinar Miloš Milovanović.

