VOĆE KUPUJEMO NA RECKU! Cene na pijacama paprene, maline otišle na 1.500 dinara!

Cene svežeg voća i povrća na pijacama i u marketima porasle su van svih očekivanja, a obroci kakve nutricionisti preporučuju postali su privilegija onih sa najdubljim džepom.

Beograđanka Mirjanu Ilić (34) na jednoj od gradskih pijaca unezvereno gleda cene svežeg sezonskog voća i povrća i snebiva se od kupovine.

"Kupila sam sokovnik koji me je koštao 15.000 dinara, otplaćujem ga na rate i verujte mi nemam šta da stavim u njega. Cene voća su otišle u nebesa, pitam se ko to kupuje. Da bih dobila samo dve čaše sveže ceđenog soka od jabuke, šargarepe, cvekle, đumbira, banana treba mi 500 dinara, a za taj novac mogu da kupim dva kilograma krilaca. Pomnožite 500 sa 30 dana, plus ratu od hiljadu dinara za otplatu blendera i dobićete da ja nemam šta u njega da stavim. Računica je čista - mesečno bar 15.000 dinara", rekla je ona i dodala:

"Pogledajte cene sezonskog voća. Kilogram jagoda košta više nego kilo pilećih grudi, a u sveže maline mogu jedino da gledam. Blender na rate, voće ću kod Mare na recku. Eto kako će da bude".

Cene voća i povrća Banane 170

Kivi 200

Ananas 200

Krastavac 200

Kruške 230

Smrznuto maline 300

Jagode 400 - 500

Đumbir 350 – 500

Maline 1.500

Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača pripisuje nezavidnu situacija na tržištu.

"Basnoslovne cene na tržištu se mogu pripisati uvozničkom monopolističkom lobiju, posebno kada su u pitanju citrusi, a i ostalo voće i povrće. Cene jesu takve da se čovek zapita, ali kada se uzme u obzir odakle dolazi to voće… Zdravo mogu da se hrane samo oni koji jedu kavijar i lažni kavijar", objasnio je on bezobrazno visoke cene voća i povrća koje jednako viđamo u trgovinskim lancima i na pijacama.

Nutricionisti svakodnevno apeluju da vodimo računa o ishrani i da unosimo vitamine iz svežih namirnica, bilo da je u pitanju voće ili zeleniš, s toga nas ohrabruju da u energetske šejkove, ili žargonski rečeno vitaminske bombe dodajemo med, čija cena se kreće od 1.100 dinara pa naviše, i čia semenke koje ne možete pazariti ispod famoznih 2.700 dinara za kilogram.

