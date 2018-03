(VIDEO) ZORAN KOBRA ODREAGOVAO JE KAO MUNJA: Odlikovan hrabri specijalac Vojske Srbije! Krenuo sa suprugom u kupovinu, pa sprečio oružanu pljačku!

BEOGRAD - Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković priredili su danas prijem i uručili nagrade pripadnicima Vojske zbog hrabrih podviga i pokazanih sportskih uspeha.

Vojnici su nagrađeni besplatnim boravkom na Tari, a uz to jedan pripadnik će biti odlikovan, a dvojica vanredno unapređeni, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Kako se podseća u saopštenju, pripadnik Vojne policije Zoran Janković iz

sastava "Kobri" pre dva dana je sprečio oružanu pljačku dok je sa svojom porodicom bio u nabavci u jednom od prestoničkih supermarketa, tako što je razoružao pljačkaša koji je bio pod uticajem opijata i uz pretnju pištoljem iz kase pokušao da ukrade novac.

Takođe, pripadnici Vojne policije, u okviru redovne patrole, zatekli su čoveka koji je u teškom stanju, nakon saobraćajne nesreće, kod sebe imao veću količinu novca.

Kako procedura nalaže, pripadnici Vojne policije povređenog su zbrinuli uz pomoć ekipe Hitne pomoći, a nađeni novac predali pripadnicima MUP-a, koji je kasnije povređenom čoveku i vraćen.

Nagrađeni su i pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su na 25. Novosadskom polumaratonu ostvarili veliki uspeh.

Vulin je čestitao vojnim sportistima i izrazio zahvalnost i pripadnicima Vojne policije na pokazanoj hrabrosti i požrtvovanosti, ističući da oni pokazuju ono što je najbolje u našoj Vojsci.

"Vojska Srbije se voli i ceni, i ona je najpoštovanija institucija u našem narodu, ali ona to nije samo zbog naše istorije i naše tradicije, oružja, pa čak ni zbog naše obuke i kvaliteta koji upevamo da postignemo. Ona je to, na prvom mestu zbog ljudi", naglasio je Vulin.

"Kada je neko pripadnik VS, vi znate d je to dobar , vredan čovek i da je u stanju da se odriče, da se žrtvuje za svoju zemlju. Vi znate da je to čovek koji Vojsku Srbije nije izabrao kao posao, već kao misiju, kao život", naveo je ministar.

Prema njegovim rečima, uniforma koju nose nije samo nekakva oznaka radne uniforme već oznaka životnog poziva, određenja i želje da služe svojoj zemlji, zauvek.

Ministar odbrane je istakao da se posebna pažnja poklanja tome da se tim ljudima izrazi zahvalnost, da se poboljša materijalni položaj svih pripadnika naše vojske, i kroz povećanje plata, dnevnica, masovnu stambenu izgradnju, zatim poboljšavanje uslova rada, nove uniforme, čizme i novo oružje.

"Ali ništa od toga ne bi bilo dovoljno i neće biti dovoljno, ako nemamo ovakve ljude. Srbija treba da vidi u šta ulaže. Srbija ulaže u najbolje i zato će se to ulaganje uvek vratiti i uvek će se vratiti monogo više nego što damo. Jaka Srbija, jaka Vojska, zadovolkna Vojska je garant mira i garant stabilnosti", zaključio je ministar Vulin.

Janković koji je razoružao je pljačkaša prilikom nabavke u prodavnici, rekao je da u tom trenutku nije osećao strah, već da mu je cilj bio da napadača usmeri ka sebi, kako bi ga onesposobio i kako bi zaštitio od opasnosti ostale koji su se u tom trenutku oko njega u prodavnici nalazili.

Razvodnik Đuro Borbelj iz 18. inžinjerijskog bataljona iz Novog Sada, na trci u Novom Sadu osvojio je prvo mesto u disciplini 10, 5 kilometara, u okviru 25. novosadskog polumaratona.

Poručnik Nevena Jovanović iz bataljona Vojne policije specijalne namene Kobre učestvovala je u trci u Temišvaru Timisoara 21K, gde je osvojila drugo mesto u disciplini 10,9 kilometara, što je ujedno bio njen najbolji rezultat u toj disciplini.

U ime vojnih sportista i pripadnika Vojne policije, ministru odbrane i načelniku Generalštaba, potpukovnik Nenad Milosavljević iz Uprave za obuku i doktrinu Generalštaba Vojske Srbije izrazio je zahvalnost zbog pažnje koja je posvećena sportskim uspesima pripadnika Vojske Srbije i hrabrim i humanim podvizima pripadnika Vojne policije.

