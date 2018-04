PATRIJARH PAVLE POSTAJE SVETAC? O kanonizaciji se odlučuje na Saboru u maju

Na prolećnom zasedanju Svetog arihijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve jedna od glavnih tema najverovatnije biće i kanonizacija patrijarha Pavla, saznaje Kurir od izvora iz SPC.



-Krajnje je vreme da se kanonizacija patrijarha Pavla nađe na dnevnom redu sabora, koji će biti održan početkom maja, jer su se za to odavno stekli uslovi - kaže naš izvor.



Iscelitelj



Patrijarha Pavla su još za života mnogi vernici nazivali „hodajućim svecem“, a njegovi poštovaoci već devet godina željno iščekuju da vrh SPC donese odluku o njegovoj kanonizaciji. U prilog tome idu i svedočenja brojnih vernika koji tvrde da su im molitve nad grobom patrijarha Pavla donele isceljenje, a njihove ispovesti naći će se i u knjizi koju će uskoro objaviti manastir Rakovica.

Da patrijarh Pavle zaslužuje da bude proglašen svetiteljem, slažu se i sagovornici Kurira.

- Bilo je jasno da je patrijarh Pavle Božji čovek, u to nema sumnje. Bio je blizak Bogu, a ono što je sigurno jeste da je živeo po njegovoj volji i zapovestima. To je čovek ljubavi i dobrote, takvih ljubavi je gladan ovaj svet. Čim neko ispunjava volju Božju, onda i njega sluša Bog, tako da nije iznenađenje ako se čuje da su njegove molitve nekome pomogle i da su isceliteljske - kaže za Kurir vladika mileševski Atanasije Rakita, koji ne negira da će kanonizacija patrijarha Pavla biti na dnevnom redu sabora SPC.

I Dimitrije Kalezić, penzionisani profesor Bogoslovskog fakulteta, kaže da se ne bi iznenadio ako bi to bila tema sabora, pošto je Pavle bio jedan od najpoštovanijih ljudi na ovim prostorima u poslednjih 200 godina.

- Posle Svetog Petra Cetinjskog, niko u narodu nije bio tako poštovan i prihvaćen kao patrijarh Pavle. A da bi neko bio kanonizovan, osnovna stvar je da bude primljen i poštovan kod naroda i da narod o njemu rado sluša. Svi u saboru to znaju i sigurno to imaju u vidu, ali se verovatno drže uzdržano da ne bi to uradili preuranjeno pa da ispadne kao da je nametnuto narodu - kaže Kalezić.



Poseban događaj



Zdravko Peno, profesor na Bogoslovskom fakultetu u Foči, smatra da je Pavle već svetitelj.

- Kod njega se zaista osećalo da je drugačiji. Susret s njim ostaje trajan, upečatljiv, za razliku od drugih koji nemaju tu harizmu. Videlo se da je on bio svetitelj i za života. Ovo bi bio poseban događaj da se patrijarh Pavle proglasi svetim, ali to je potrebno nama ljudima, a ne njemu, jer je on već u zajednici svetih.



M. Branković - S. Tomčić

Draško Đenović NAROD GA VEĆ SMATRA SVECEM

Verski analitičar Draško Đenović kaže da pokojni patrijarh Pavle ispunjava sve uslove da postane svetac što se tiče naroda: - Kad pogledamo nekoliko patrijarha unazad, Pavle je jednostavno bio omiljen u narodu, on se i dok je bio živ smatrao za sveca koji hoda, tako je naš narod govorio. Ako zaista na saboru SPC bude reči o tome, ukoliko bude iznet taj predlog, ja zaista verujem da će biti prihvaćen. Sasvim je moguće da će i to biti jedna od tema i verujem da će biti izglasan za sveca. Patrijarh Pavle svakako u narodu već važi za sveca.



PRAVILA USLOVI ZA KANONIZACIJU

potrebno je da ga projavi Bog potrebno je da neko iz SPC da predlog Saboru potrebno je da prođe minimum tri godine od smrti potrebno je da osoba koja se kanonizuje bude prihvaćena u narodu da nema negativnih konotacija u vezi s tom osobom da se prikupe određena dokumenta o njegovoj svetosti da se na njegovim moštima dešavaju isceljenja

