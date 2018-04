VRAĆA NAM SE PROLEĆE: Ponedeljak širom Srbije osvanuo sunčan i topliji, a evo i kakva je nedelja pred nama

U Srbiji će ujutro po kotlinama biti kratkotrajna magla, a tokom dana u većini mesta pretežno sunčano.

Samo je na jugoistoku uz više oblačnosti ujutro i pre podne ponegde moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na istoku povremeno jak, severozapadni, krajem dana u slabljenju i skretanju na jugoistočni.

Najniža temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 14 do 17 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti pretežno sunčano. Vetar slab i umeren severozapadni, krajem dana jugoistočni.

Najniža temperatura 8, najviša dnevna 16 C.

Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 9. aprila: U većini dana pretežno sunčano i toplije. U četvrtak i petak promenljivo oblačno, malo svežije, mestimično sa kišom, lokalnom pojavom pljuskova sa grmljavinom.

Od subote postepeni porast temperature, iznad većeg dela suvo, samo na jugu i jugoistoku ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima.

