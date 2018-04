KOKAN MLADENOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Danas se može desiti da u Beogradu, Zagrebu ili Sarajevu sedite u kafeu, a pored vas može da sedi masovni ubica iz ratova devedesetih jer NISMO URADILI ŠTO I NEMAČKA POSLE 1945.

Ne postoji nijedna država na prostoru bivše Jugoslavije, ali bukvalno nijedna, koja je imala hrabrosti da plati svoj račun u balkanskoj krčmi. Neki su bili gluplji pa su ostali do kraja i platili i više nego što treba, neki su pobegli na mala vrata, pa nisu platili ništa, ali ne postoji niko ko je rekao - platiću što sam popio i pojeo, kaže reditelj Kokan Mladenović.

On je u intervjuu za Radio slobodnu Evropu rekao da su to narodi koji o sebi vole da misle da su mnogo bolji nego što u stvari jesu.

"Niko se nije pozabavio denacifikaciojm Hrvatske i Srbije, niko u Bosni i Hercegovini nije otvorio priču da je pored strašnog stradanja Sarajeva i Srebrenice bilo i zločina sa druge strane. Kada pomenete zločine Nasera Orića, odmah ćete dobiti odgovor da to nikada nije dokazano. Naši zločinci nisu zločinci, naše ubice nisu ubice i zato se danas može desiti da u Beogradu, Zagrebu ili Sarajevu sedite u kafeu, a pored vas vrlo legitimno može da sedi masovni ubica iz ratova devedesetih, neko ko je klao i silovo", rekao je Mladenović.

foto: Dado Đilas

On kaže da se u Srbiji se o našim ratnim zločinima intenzivno govorilo samo deset dana koliko je bilo potrebno da se javno mnjenje pripremi za izručivanje Miloševića u Hag.

"Nakon toga završili smo sa svakom željom da se suočimo sa našom odgovornošću za rat i zločine. I, evo, deset ili petnaest godina kasnije, mi živimo u zemlji u kojoj nas uče naopaku istoriju i u kojoj Socijalistička partija Srbije predlaže da Slobodan Milošević, jedan od najmonstruoznijih likova u istoriji naših naroda, dobije spomenik u Beogradu, a Franjo Tuđman već ima svoj aerodrom. To pokazuje koliko smo odmakli za ovih dvedeset i više godina", kaže on.

Na pitanje da li su ciklusi zla usud ovog prostora Kokan Mladenović kaže da jesu i da će se ti ciklusi nastaviti.

"Tom mišlju sam bio opsednut kada sam režirao predstavu rađenu po Andrićevom romanu "Na Drini ćuprija". To je bila predstava o cikličnom zlu koje se preko 400 godina dešava na jednom te istom mestu. Smenjuju se uloge dželata i žrtava, ali zlo kao konstanta ostaje. Da bi se taj ciklus zla prekinuo, morate da podvučete crtu, da se zapitate šta je vaša odgovornost za zlo, a šta je odgovornost drugih", kaže on.

foto: Dado Đilas

Prema njegovim rečima taj ciklus zla nije prekinut ni formiranjem Kraljevine Jugoslavije 1918. godine, ni guranjem pod tepih bratstva i jedinstva svih zločina iz Drugog svetskog rata.

"Podvući crtu znači suočiti se sa našim objektivnim istorijama. Objektivna istorija je ona koja govori o tome ko smo mi u stvari i šta smo. Ona podrazumava svest o tome šta smo radili, a toga se ježe svi naši politički vladari i naše akademije nauka. Ona odbacuje sve laži koje smo do sada učili. Moramo da uradimo ono što je uradila Nemačka nakon 1945. godine. To je bila denacifujacija jednog veličanstvenog naroda koji je napravio najveće zlo u istoriji čovečanstva. Nakon toga mogli bismo da se nadamo da ćemo postati prosperitetno društvo, kao što je danas Nemačka. Dvadest i nešto godina nakon Drugog svetskog rata Jugoslavija je bila zemlja u kojoj je postojala ozbiljna socijalna jednakost, zemlja koja je osnovala i BITEF, i BEMUS, i FEST. Dvadeset i nešto godina nakon jugoslovenskih ratova mi i dalje govorimo isključivo o tim ratovima i mržnji što pokazuje da se novi ciklus zla sprema. Kada će do njega doći - ne znam. Ali pitanje je datuma, a ne da li će ga biti", zaključio je Mladenović.

Kurir.rs/RSE

Kurir

Autor: Foto: Dado Đilas