OD DANAS NOVE KAZNE: Za nasilničku vožnju ZATVOR, a za ove prekršaje su SMANJENE KAZNE!

Zatvor za vožnju mališana na prednjem sedištu mogu da zarade i vozač i suvozač ukoliko se ne izvuku s novčanom kaznom, koja može iznositi i do 120.000 dinara

Ako vozač prevozi dete u krilu, moraće da plati od 100.000 do 120.000 dinara, ili čak zaglavi zatvor od najmanje 15 dana, a ukoliko mališana tokom vožnje u krilu drži suvozač, biće kažnjen sa 20.000 do 40.000 dinara ili robijom do 30 dana!



Ovo su samo neke od novina koje predviđa izmenjen Zakon o bezbednosti saobraćaja, koji su poslanici usvojili pre dva dana, a koji će početi da se primenjuje od danas, 1. aprila.

Vozači ubuduće neće smeti da popiju koju više jer je dozvoljena količina alkohola u krvi smanjena sa 0,3 promila na 0,2, a ko premaši ovaj nivo, zaprećena mu je kazna od 10.000 do 120.000 dinara, ili zatvor od 30 do 60 dana, ili kazna rada u javnom interesu od 240 do 360 sati, kao i 14 do 16 kaznenih poena i devet meseci zabrane upravljanja vozilom.

Ista kazna zaprećena je i za preticanje kolone preko pune linije, dva ili više prolazaka kroz crveno svetlo za manje od 10 minuta. Duplirana je i kazna za nevezivanje pojaseva, koja će ubuduće iznositi 10.000 dinara, koliko će biti i kazna za telefoniranje u toku vožnje. Olakšica je, međutim, što se preticanje sporih vozila (bicikala, radnih mašina, traktora, motokultivatora, zaprežnih vozila) preko pune linije više ne smatra prekršajem.

Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović očekuje da će oštrije kazne naterati mnoge vozače da poštuju saobraćajne propise.

- Pojedinci tvrde da je država to preduzela kako bi punila budžet, moja poruka njima je: „Vežite pojas, nemojte držati mobilni u ruci, vozite trezni i nećete puniti budžet!“ - upozorio je Okanović za Kurir.



Profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić, ipak, nije toliko optimističan i veruje da su za neke prekršaje potrebne još strože kazne da bi bezbednost saobraćaja bila povećana.

- Što se tiče telefona, potpuno bih zabranio telefoniranje u toku vožnje, kakav hends fri? Ili za to uvesti kaznu do 120.000 dinara - smatra Vujanić.



On zaključuje da kazna za prljavu registarsku tablicu ostavlja mogućnost za maltretiranje vozača.

