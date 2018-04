GUŽVE U OSNOVNIM ŠKOLAMA: Roditelji pohrlili da upišu prvačiće

Uzrok velikih redova je žurba da ne izgube željeno mesto, ali i strah od kazni, koje se kreću od 5.000 do 100.000 dinara

Upis đaka prvaka počeo je u ponedeljak, a već od prvog dana roditelji stasalih mališana pohrlili su u osnovne škole i stvorili ogromne gužve.



Većina njih žuri sa upisom da ne bi izgubili mesto u željenoj školi, ali ima i onih koji strepe da ne zakasne jer su za to zaprećene kazne u iznosu od 5.000 do 100.000 dinara, budući da je osnovno obrazovanje obavezno.



Iako je za upis potrebna brojna dokumentacija, roditelji kažu da nije bio velikih poteškoća da se ona prikupi.

- Najvažnije je da se ljudi dobro raspitaju i da imaju precizne informacije o dokumentima: šta je potrebno i gde se nabavlja. Kada se to zna, lako je organizovati se i pribaviti dokumenta. Nama su bila potrebna svega dva dana i ćerku smo upisali bez problema - kaže Aleksandar F., koji je sat vremena čekao u redu ispred OŠ „Despot Stefan Lazarević“ u Beogradu da upiše svoje prvače.



Upis đaka prvaka trajaće sve do 31. maja, a za školsku 2018/19. godinu upisuju se deca rođena od 1. marta 2011. do 28. februara 2012. godine. Odabir škole se obavlja u zavisnosti od teritorije na kojoj je dete prijavljeno. Postoji mogućnost da škola upiše i učenike s nepripadajućih područja, ali samo uz zahtev roditelja i ukoliko to dozvoljavaju kapaciteti škole. Odgovor za roditelje koji su bili u dilemi da li je za upis dece neophodno da ona budu vakcinisana jeste da svako dete mora da obavi obaveznu vakcinaciju, a tek nakon toga dobija se dokaz o lekarskom pregledu deteta.



DOKUMENTA ZA UPIS

- izvod iz matične knjige rođenih deteta

- uverenje o pohađanju predškolskog programa (izdaje predškolska ustanova, u nekim školama može i naknadno)

- dokaz o lekarskom pregledu deteta (izdaje pedijatar nakon završenog celokupnog pregleda)

- uverenje o prebivalištu deteta (izdaje se u policijskoj stanici ili u opštini prebivališta)

TESTIRANJE NA MATERNJEM JEZIKU

- test emotivne zrelosti deteta

- test socijalne zrelosti

- test intelektualne zrelosti foto: Shutterstock

SISTEMATSKI PREGLED

- otorinolaringologa - oftalmologa - fizijatra - logopeda - stomatologa

- laboratorijske analize krvi i urina

- provera vakcinalnog statusa i vakcinacija

Kurir / Silvija Slamnig

Foto: Shutterstock, Kurir

Kurir

Autor: Kurir