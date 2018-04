DANAS I DO 25 STEPENI, A EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE ZA VASKRS: Sreda sunčana i topla, ali uveče stiže NAOBLAČENJE!

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom do 25 stepeni, a uveče i tokom noći se očekuje postepeno naoblačenje.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 3 do 12 C, a najviša od 21 do 25 stepeni Celzijusa.

foto: Beta/Nenad Petrović

Uveče i tokom noći očekuje se postepeno naoblačenje.

I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće 12, a najvisa 24 stepena. Uveče i tokom noći postepeno naoblačenje.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u četvrtak se prognozira naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom i manjim padom temperature.

foto: AP/Ilustracija

Sledećeg dana, u petak, biće oblačno s kišom i hladnije.

U subotu ujutro očekuje se prestanak padavina i razvedravanje i tokom dana biće pretežno sunčano i toplije. Zatim će, do 11. aprila, biti pretežno sunčano i toplo, sa temperaturama iznad prosečnih vrednosti.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Filip Plavčić/Zorana Jevtić)

Kurir

Autor: Kurir