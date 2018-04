(FOTO) HAOS NA HORGOŠU, KAMIONI ČEKAJU OD SINOĆ DA IZAĐU IZ SRBIJE: Kolona 7 kilometara, za 6 sati pomerili se 400 metara!

Kamioni na graničnom prelazu Horgoš čekaju na izlaz iz Srbije i više od 12 sati, a čitalac Kurira i jedan od kamiondžija Zoran rekao nam je da je na prelaz došao sinoć.

foto: Kurir

"Došao sam juče oko 19 časova a kolona je bila 6 do 7 kilometara. Sada sam na nekih 3,5 kilometra od prelaza a od devet sati do 15 časova sam se pomerio samo 400 metara!!", ispričao nam je on.

Zoran kaže da je atmosfera na prelazu prilično napeta jer neki od vozača gube strpljenje.

foto: Kurir

"Mislim da će se ovde neko potući, jer su krenuli da se prepliću kamioni, a policija je nešto kratko došla pa su otišli. Suludo je da prelazimo satima granicu i stvarno ne znamo šta da radimo", rekao nam je Zoran.

On kaže da je i trenutna kolona kamiona oko 7 kilometara a da se od juče nije uopšte smanjivala.

foto: Kurir

S druge strane, putnički saobraćaj se odvija normalno ali da i tu preti moguća saobraćajka.

"Malopre je bilo kritično jer su neki kamioni počeli ulaze u trake kojima se kreću putnička vozila. Ovo postaje agonija. Ne znam šta da kažem. Dođe mi da parkiram kamion, sve ostavim i odem!", ispričao nam je ovaj čovek.

(Kurir.rs/R.M./Foto Kurir)

Kurir

Autor: Kurir