TRAJAĆE DO 7. APRILA: Zbog radova na Žeželjevom mostu izmene u saobraćaju

"Srbija Voz" a.d. saopštio je da će zbog radova na Žeželjevom mostu, od danas u 23:20 časova do 7. aprila do 12 časova, doći do izmene saobraćaja putničkih vozova.

Međunarodni vozovi za Budimpeštu i Beč, saobraćaće od i do stanice Novi Sad. Putnicima će biti obezbeđen autobuski prevoz na relaciji Novi Sad - Beograd - Novi Sad, navodi se u saopštenju.

Vozovi iz unutrašnjeg saobraćaja iz pravca Beograda saobraćaju od i do stanice Petrovaradin, a iz pravca Subotice saobraćaju do i od Novog Sada. Vozovi izostaju na relaciji Petrovaradin - Novi Sad - Petrovaradin. Za putnike nije organizovan prevoz autobusima na pomenutoj relaciji.

Zbog infrastrukturnih radova u pomenutom periodu biće otkazan voz koji iz Novog Sada polazi u 14:05 časova za Novi Beograd, iz Novog Beograda u 16:05 časova za Novi Sad, kao i iz Subotice u 20:38 časova za Novi Sad.

Sve dodatne informacije mogu se naći na sajtu www.srbvoz.rs, kao i na fejsbuk stranici "Srbija Voz" a.d.

