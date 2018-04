OBAVITE KUPOVINU NA VREME: Evo kako će raditi prodavnice, pijace i ugostiteljski objekti za Uskrs

BEOGRAD - Za vreme uskršnjih praznika, zanatski, trgovinski i ugostiteljski objekti u Beogradu radiće prema utvrđenom praznicnom rasporedu.

Prodavnice "Maksi", "Tempo" i "Šop end go" danas su otvorene do 18 .00 sati, sutra i u ponedeljak radiće redovno, dok je u nedelju, na Uskrs, 8. aprila biti zatvorene.

Na Uskrs će biti zatvoreni svi "Merkatorovi" hipermarketi, "Roda" marketi i prodavnice "Idea", a danas i sutra ti objekti radiće redovno. Marketi DIS-a u okviru tržnih centara danas rade do 19.00 sati, a ostali se zatvaraju u 20 sati. I za njih će Uskrs biti neradan dan, ali će sutra i u ponedeljak raditi redovno.

Maloprodajni objekti "Univereksporta" danas, sutra i u ponedeljak rade redovno, a u nedelju će biti zatvoreni.

Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena, istaknu na vidnom mestu objekta najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.

Tržni centri "Ušće", "Delta siti" i "Big Fashion", "Stadion" i "Rajićeva" otvoreni su danas od 10 do 18 sati, sutra i u ponedeljak do 22 sata, a u nedelju će biti zatvoreni, osim što će bioskopi "Sinepleks" raditi od 10.30 do jedan sat posle ponoći.

Gradske pijace danas i sutra rade uobičajeno od šest do 19 sati.

Zelene pijace u nedelju, 8. aprila na Uskrs, neće raditi, osim pijaca "Zemun", "Banovo brdo", "Bele vode", "Dušanovac" i "Gornja Varoš", koje će raditi od šest do 13.00 sati.

U ponedeljak, 9. aprila, sve pijace radiće skraćeno od 6 do 13 sati.

"Veletržnica Beograd" će za praznike raditi neprekidno, od 00 do 24 sata.

Garaža na pijaci "Zeleni venac" neće raditi u nedelju, 8. aprila, dok će ostalim danima raditi po redovnom radnom vremenu.

Otvoreni tržni centar "Novi Beograd" danas i sutra radiće po redovnom radnom vremenu od 8 do 16 sati, a u nedelju i ponedeljk, 8. i 9. aprila, neće raditi.

Vozila javnog gradskog prevoza od danas do ponedeljka saobraćaju po nedeljnom redu vožnje.

U zoniranim delovima grada tokom praznika parking se neće naplaćivati.

I Pošte će raditi po izmenjenom radnom vremenu, svih prazničnih dana 24 sata dežuraće Glavna pošta u Takovskoj ulici, a pošta u Savskoj 2 radiće od 8 do 15 sati.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada radiće od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

Ugostiteljski objekti za pružanje usluga ishrane i pića, koji se nalaze u stambenim zgradama, u petak i subotu, 6. i 7. aprila, mogu da počnu sa radom najranije od 6.00 sati.

Ti objekti mogu da rade najduže do jedan sat posle ponoći, ali muziku mogu da emituju najduže do 24 sata. Ostalim prazničkim danima rade od 6 do 24 sata i emituju muziku najduže do 23 sata.

Ostali ugostiteljski objekti za pružanje usluga ishrane i pića, koji se ne nalaze u stambenim zgradama, mogu raditi u okviru maksimalno utvrđenog radnog vremena od 00 do 24 sata.

