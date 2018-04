SREĆAN PUT: Bez gužvi na drumovima širom Srbije

BEOGRAD - Na putevima u Srbiji saobraćaj je jutros umerenog intenziteta, ali se u toku dana očekuje pojačan promet pre svega na autoputevima, a zatim ka graničnim prelazima i na izlazima iz većih gradskih sredina, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Veći oprez u vožnji savetuje se na putevima kroz stenske useke i klisure gde su česti odroni, kao i na deonicama na kojima su u toku radovi.

Prema podacima Uprave granične policije Republike Srbije na putničkim terminalima zadržavanja su do 30 minuta, ali se vozačima preporučuje da koriste manje granične prelaze sa Madjarskom i Hrvatskom.

Do 17. aprila od 8 do 14 zbog radova na autoputu kroz Beograd, od petlje "Dušanovac" do petlje "Lasta" u smeru ka Nišu biće povremeno zatvarana krajnja (preticajna) leva saobraćajna traka.

Na deonici puta Preševo - Depce, aktivirano je klizište koje je blokiralo deo puta pa se saobraćaj odvija naizmenično jednom kolovoznom trakom uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Marina Lopičić)

Kurir

Autor: Kurir