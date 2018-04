SUNCE ZA VASKRS: U Srbiji za praznik pretežno sunčano i toplije

U Srbiji će ujutru po kotlinama biti kratkotrajna magla, a tokom dana iznad veceg dela pretežno sunčano i toplije, samo u Timočkoj Krajini umereno oblačno i suvo.

Vetar slab i umeren, na planinama istočne Srbije i jak, na jugu Banata povremeno olujni, jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 10 C, a najviša od 20 do 24 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije. Vetar umeren i jak, jugoistočni. Najniža temperatura oko 10 C, najviša oko 23 C.

Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana - do 15. aprila: U ponedeljak pre podne pretežno sunčano, posle podne naoblačenje sa kišom zahvatiće najpre zapadne, a uveče i tokom noći i ostale krajeve. Vetar u slabljenju i skretanju na jugozapadni.

U utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije, samo ujutru u severnim krajevima ponegde kratkotrajna kiša. U sredu i četvrtak pretežno sunčano, samo u sredu posle podne na istoku uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša. Zatim promenljivo oblačno i toplije, ponegde kratkotrajna kiša.

