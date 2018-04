KAZNA ZA NASTAVNICU KOJA JE VODILA ĐAKE U ULICU CRVENIH FENJERA Šarčević: To je neprimereno, imaće sankcije

Ministar prosvete Mladen Šarčević najavio je danas kaznene mere za nastavnicu osnovne škole "Karađorđe" koja je grupu đaka odvela na putovanje u Amsterdam koje je uključivalo i obilazak ulice "crvenih fenjera".

Kako kaže, dobio je izveštaj o tom slučaju i informaciju da škola i njen direktor nisu organizovali sporno putovanje, već nastavnica "po privatnoj liniji".

"To je neprimereno, nastavnik će imati sankcije", rekao je Šarčević za Prvu i objasnio da svaki plan i program ekskurzije mora da se prijavi u školi i bude verifikovan na nastavničkom veću.

"To je sistem ličnog dila, ništa drugo, biće posledica", rekao je ministar i dodao da ima dosta nastavnika koji su u dobrim odnosima sa roditeljima, "pa rade na svoju ruku".

Upitan o upisu prvaka ministar je rekao da je potvrda o vakcinaciji potrebna za upis dece, te da će se sa roditeljima koji se tome protive razgovarati i na kraju sprovoditi sankcije ako ne vakcinišu svoju decu. Upitan o broju nevakcinisane dece koja će upisati prvi razred Šarčević kaže da je to pitanja za ministarstvo zdravlja i ističe da deca po zakonu moraju da se upišu u školu.

Kaže da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar govorio o 15 odsto nevakcinisane dece, navodeći da kažnjavanje nije jedino rešenje i da mora da se stvori poštovanje između škole i roditelja koji rade kao tim u interesu deteta.

"Nakon Drugog svetskog rata Jugoslavija je imala smrt odojčadi ispod pet promila, bili smo jedna od visoko zdrastveno bezbednih zemalja, a sada smo posle toliko decenija nazadovali", rekao je ministar.

On se osvrnuo na kampanju protiv vakcinacije i rekao da laici govore o onome u šta se ne razumeju.

"Zašto bi neki laik govorio protiv vakcinacije, pričao nešto što ne zna i ugrozio život? Ko će da odgovara za 12 mrtvih?", rekao je ministar.

Smatra da država treba da bude uporna, dosledna i jaka, kao i da su svi po malo zakazali kada je reč o vakcinaciji.

"Porodice su mislile da to nije važno, država nije radila šta treba. Ova smrtnost sada nije mali incident", kaže Šarčević.

Povodom "večitih studenata", koji su studije upisali pre 2006. godine, a koji imaju rok do kraja septembra ove godine da ih završe, ministar je rekao da više neće biti produžavanja tog roka.

"Bilo bi neodgovorno da se to produžava, to su večiti studenti. Oni traže da svako studira dokle god mu odgovara, ali to je besmisleno, kao i priča o vakcinama država mora u jednom trenutku da kaže sada je kraj", rekao je ministar.

On je naveo da je za osam meseci usvojeno 10 zakona u oblasti obrazovanja, obezbeđen je novac za obuke skoro 80.000 ljudi u prosveti, uvedeni su digitalni udžbenici, informatika za peti razred, preduzetništvo u škole...

"Gomila stvari koja će dati rezultate već za godinu dana", rekao je Šarčević.

