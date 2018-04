LETNJIH 28 NA APRILSKI DAN: Sunčano i toplo, uveče mogući pljuskovi sa grmljavinom, a u petak kiša

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, a uveče i tokom noći uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne u košavskom području u pojačanju, na jugu Banata sa udarima olujne jačine, saopštio je RHMZ.

Jutarnja temperatura od 6 do 13 C, najviša dnevna od 23 do 28 C.

I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Vetar umeren, posle podne povremeno i jak, jugoistočni. Uveče i tokom noći uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak, saopštio je RHMZ. Jutarnja temperatura oko 13 C, najvisa dnevna oko 27 C.

U petak promenljivo oblačno, sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska sa grmljavinom.

U subotu pretežno sunčano a u nedelju vetrovito uz postepeno naoblačenje sa jugozapada. Duvaće umeren i jak, u košavskom području i olujni južni i jugoistočni vetar.

Zatim promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz manji pad temperature.

