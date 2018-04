RODITELJE ČEKA NOVI FINANSIJSKI ŠOK, DIŽU KREDIT DA OPREME DECU ZA MATURSKO: Haljina, odelo, šminka, frizura, ovo su CENE od kojih boli glava

BEOGRAD - Posle tek otplaćenih ekskurzija, kao i predstojećih troškova priprema za prijemni i upisa dece na fakultete, roditelje ovih dana čeka još jedan novčani šok.

Oni će za proslavu mature svoje mezimice ili mezimca, izdvojiti minimum 30.000 dinara ukoliko budu birali jeftinije varijante. Osim aranžmana i neizostavnih haljina i odela, roditelji su suočeni sa još nekoliko neizostavnih troškova, i to za frizuru, manikir, solarijum, nadogradnju trepavica...

Školama su stigle ponude sa cenama i sadržajima za proslavu maturske večeri, a u nekima od njih đaci su već izglasali gde će slaviti. Uglavnom je reč o luksuznim hotelima, čija se cena kreće od 5.000 do 8.000 dinara.

Većina aranžmana uključuje koktel dobrodošlice, svečanu večeru, usluge profesionalnog obezbeđenja i profesionalnog fotografa i DVD snimak večeri po razredu, kao i druženje od 21 do četiri sata ujutru. Međutim, za alkoholno piće ili fotografije đaci će morati da ponesu dodatni novac.

Kada je izabran prostor i zakazan datum, budući maturanti imaju dovoljno vremena da pronađu odevnu kombinaciju. Devojke koje su već zamislile idealnu haljinu mogu je sašiti po povoljnim cenama, ali su materijali skuplji, te za metar nešto kvalitetnije čipke mora se izdvojiti od 1.200 dinara.

Pronaći nekoga ko neće iskoristiti nesnalaženje u tonama materijala, dati mudar savet i pošteno naplatiti je prava retkost. Zato se kod šnajdera ide na preporuku, a brojevi telefona se kriju kao da su zlata vredni.

Krojačica Ivana Dopić kaže ove godine su kombinezoni najtraženiji.

- Dugačke haljine sa krojem "sirena" nikada ne izlaze iz mode, pa tako ni ove godine. Devojke donesu sliku sa haljinom kakvu žele i onda im mi preporučimo gde i kakav materijal da kupe. Ruke i materijal za najskromnije modele teško da se mogu platiti ispod 10.000, a cene se kreću i do 20.000 dinara - objašnjava Ivana.

Dizajnirane haljine poznatih marki koje se mogu pazariti u tržnim centrima ili u specijalizovanim prodavnicama u Beogradu koštaju od 8.000 dinara do nekoliko stotina evra. Elegantne salonke koje će dame poneti uz ove večernje toalete devojke mogu platiti od 2.500 dinara pa sve do 9.000, dok će za torbu izdvojiti od 2.000 pa preko u zavisnosti od marke.

Što se muškaraca tiče, oni za svoj autfit moraju potrošiti minimum 20.000 dinara. Klasični sako blejzeri se mogu naći već za 5.000 dinara, dok elegantni sakoi koštaju oko 10.000 dinara. Osim toga, za pantalone moraju izdvojiti od 4.000 do 6.000 dinara a za košulje od oko 2.500 do 5.000 dinara. Kožne cipele za mladiće mogu se naći za 5.000 do 9.000 dinara, a ukoliko žele da uz odelo uzmu i kaiš i kravatu moraće da potroše još 3.000 do 5.000 dinara.

Kod mladića je ovo jako povoljno, pošto je za njih frizura najmanji problem, dok devojke i za ove usluge moraju izdvojiti pravo malo bogastvo.

U oglasima se već mogu naći usluge šminkanja za maturante, a u Beogradu najpovoljnije šminkanje košta 900 dinara bez veštačkih trepavica, dok sa njima košta oko 1.200 dinara.

Neki daju popust za više osoba, a u mnogim kozmetičkim salonima zakazivanje počinje već krajem ovog meseca.

- Zakazivanje kreće otprilike krajem aprila, početkom maja. Šminkanje sa veštačkim trepavicama košta od 35 do 40 evra, u zavisnosti od toga da li je na kućnoj adresi - kaže šminkerka Jelena Stanojković.

Slična situacija što se cena tiče je i u Novom Sadu, ali kod njih se devojke mogu našminkati i za 800 dinara. Ukoliko devojke hoće da idu u solarijum ili da stavi veštačke trepavice to može biti dodatnih 5.000 dinara.

