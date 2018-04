BESPLATNI PREVENTIVNI PREGLEDI NA VMA ZA DAME: Rano otkrivanje raka grlića materice i raka dojke

BEOGRAD - Ministarstvo odbrane Republike Srbije organizovaće besplatne lekarske preglede namenjene ženama za rano otkrivanje raka grlića materice i raka dojke u Vojnomedicinskoj akademiji, Vojnoj bolnici Niš i Vojnoj bolnici Novi Sad, od ponedeljka 16. aprila do petka 20. aprila 2018. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.



Preglede će obavljati ginekolozi, radiolozi, hirurzi, patolozi i citolozi u skladu sa indikacijama kod pacijenata. Osim ginekoloških pregleda (ultrazvuk, PAPA test, kolposkopija) biće realizovani ultrazvučni pregledi dojki i mamografije.



Telefoni za zakazivanje pregleda su:



- Vojnomedicinska akademija, 066/8727-779, preglede je moguće zakazati u petak 13. aprila i ponedeljak 16. aprila, u vremenu od 10 do 14 časova.



- Vojna bolnica Niš, 018/508-857 (za ginekološke preglede) i 018/555-057 (za preglede dojke), pregledi se zakazuju od 13. do 19. aprila, u vremenu od 8 do 13 časova.



- Vojna bolnica Novi Sad, zakazivanje pregleda je omogućeno putem otvorenih brojeva telefona 021/524-330 i 021/4835-382.

(Kurir.rs/Ministarstvo odbrane Srbije/Foto: Dragana Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir