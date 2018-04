MUŽ ODGOVARA NA OPTUŽBE BIVŠE SUPRUGE: Nisam prodao ćerku! Sve je to ženina bolesna mašta

Stanica Blagojević okrivila nekadašnjeg muža Zorana Kostića da je s kumovima ukrao njihovu bebu iz porodilišta, a da je njoj saopšteno da je umrla. On sve to negira

Zoran Kostić sa Uba, koga je bivša žena Stanica Blagojević okrivila da je 1984. godine iz porodilišta u Valjevu oteo njihovu bebu s venčanim kumovima, koji su je potom odveli u Austriju, a njoj su lekari saopštili da je dete preminulo, negira optužbe i kaže da bi najviše na svetu voleo da je njihovo dete živo, ali, nažalost, nije.



Ističe da je njegova bivša žena bolesna.

- Ona se odavno klela da će se kad-tad osvetiti meni i mojoj porodici. Ne želim da razgovaram ni sa njom ni o njoj. Hteo sam da je tužim, ali su me razne nevladine organizacije ubeđivale da to ne radim. Van svake pameti je to što ona priča i za šta mene optužuje. Meni je savest čista. Kamo lepe sreće da nam je ćerka živa, ja bih to najviše voleo, ali Stanica je zadojena mržnjom - kaže Kostić.



Stanica tvrdi da je ćerku nakon 34 godine našla u Beču i da je uradila DNK analizu koja je potvrdila da joj je majka. Kaže da su venčani kumovi njenu ćerku upisali na papire njihove ćerke Petre, koja je preminula sa četiri godine, pre nego što se ona porodila. Međutim, Zoran sumnja u tu verziju:

- Ja sam tu malu Petru, koja je tad imala dve-tri godine, video kod nas na venčanju s kumovima... E sad, da li je ta Petra koju je Stanica videla u Beču to dete ili naša ćerka... Ja bih najviše na svetu voleo da je naša ćerka živa, ali mislim da to jeste dete venčanih kumova, odnosno prava Petra. Porodično smo s njima izgubili kontakt, ali ću pozvati sada sestrića u Beču kako bih sve proverio. Nažalost, mislim da je ovo samo Staničina osveta meni. Ona zna da za mesec dana pravim svadbu ćerki, imam dve divne ćerke. Ona ima sina i nek su živi i zdravi. Samo ja znam koliko sam se potresao i nemojte više da me uznemiravate ovom pričom.



Stanica ih našla u Beču Venčani kumovi se razveli

Stanica Blagojević kaže da su se kumovi, koji su, kako tvrdi, oteli njenu ćerku, razveli nakon što ih je ona posetila u Beču. Pozvali smo Hansa H., koga optužuje, ali on sve vreme govori na nemačkom da ne razume ni engleski ni srpski, dok je telefon njegove bivše žene, koja je iz Valjeva, a živi u Beču, nedostupan. Sestrić na koga se Zoran Kostić poziva nam je spustio slušalicu kad je čuo da ga zovemo iz Kurira, dok se na broj telefona Petrinog muža niko nije javljao.

Kurir / J. P.

Foto: Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir