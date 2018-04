SUNCE TEK POSLE ČETVRTKA! Narednih dana kiša, u utorak do 23 stepena!

U Srbiji će sutra biti pretezno oblačno, mestimično sa kišom, a na jugu i zapadu i sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, ujutru istočni i jugoistočni, u postepenom skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 15 C, najviša od 18 do 23 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti pretežno oblačno, uz mogućnost slabe kiše. Vetar slab i umeren, ujutru jugoistočni, zatim u postepenom skretanju na severozapadni. Najniža temperatura oko 14 C, najviša oko 21 C.

Vreme narednih sedam dana

U sredu pretežno oblačno, mestimično sa kratkorajnom kišom ili pljuskom, samo na severu suvo uz sunčane periode.

U četvrtak prestanak padavina i razvedravanje i u ostalim krajevima.

Zatim pretežno sunčano, samo u nedelju i u utorak uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom.

(Kurir.rs/Tanjug)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) SAHARSKA KIŠA U BEOGRADU! PRLJAVI AUTOMOBILI,KIŠOBRANI...

Kurir

Autor: Kurir