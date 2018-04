TROŠAK DO GRČKOG MORA: Kroz Makedoniju još 1,5 evra za putarinu

To znači da će svi koji se zapute tim putem u Grčku na more imati dodatni trošak od 1,5 evra, koliko se kroz Makedoniju već plaća na tri mesta. Ministar za transport i veze Makedonije Goran Sugareski naglasio je da se cena neće menjati tokom predstojeće letnje sezone. On je odgovarajući na pitanje kad će biti rešen problem polise osiguranja, to jest „zelenog kartona“, koji je obavezan za naša vozila još samo u Makedoniji i Republici Srpskoj, rekao da su Ministarstvo transporta i Ministarstvo finansija u makedonskoj vladi napravili radnu grupu koja pravi sveobuhvatnu analizu cena.

- Pravi se analiza o cenama koja treba do kraja maja da bude završena i onda ćemo znati nešto više, ne bih sada spekulisao - dodao je ministar.

Kurir

Autor: Kurir