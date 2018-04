ZA SAMO NEKOLIKO DANA ŽIVOT JOJ SE PRETVORIO U PRAVU DRAMU: Doktorka Danijela iz Despotovca se prijavila na konkurs za specijalizaciju, a onda je SVE KRENULO NAOPAKO! ZBOG PRETNJI ZAVRŠILA U HITNOJ!

DESPOTOVAC - Doktorka opšte prakse Danijela Simić u Domu zdravlja u Despotovcu preživela je pravu dramu na radnom mestu. Ona je kako kaže za Kurir, doživela torturu od strane direktora jer je u martu konkurisala za specijalizaciju i oftamologije, međutim, to mesto je prema njenim rečima, bilo "unapred rezervisano" za drugu koleginicu.

Danijela objašnjava da je Dom zdravlja raspisao konkurs za specijalizaciju na koji se prijavilo pet lekara, među kojima je bila i ona.

"Svako od nas napiše nekoliko želja za specijalizaciju, i s obzirom na to da sam bila najbolje rangirani kandidat, a želja mi je bila oftamologija, očekivala sam da ću je i dobiti", kaže za Kurir doktorka Danijela i dodaje da njena drama kreće samo nekoliko dana nakon konkursa kada je dobila poziv od direktora Doma zdravlja Dejana Miloševića.

"Direktor me je pozvao u svoju kancelariju i rekao da se opredelim za drugu specijalizaciju, jer je oftamologija rezervisana za drugu doktorku, jer navodno njen ujak to gura. Ja to nisam želela da prihvatim, ali mi je direktor rekao da ipak razmislim i najavio da će me pozvati kroz nekoliko dana", tvrdi naša sagovornica.

Nju je već narednog jutra pozvao direktor u kancelariju, u kojoj je u tom trenutku bio i ujak te koleginice. Na pitanje direktora šta je odlučila, Danijela mu je potvrdila da je nije odustala od specijalizacije iz oftamologije.

"Tada mi je ponovio da neću dobiti oftamologiju, već mogu da mi dodele urgentnu medicinu, ili da sačekam drugi konkurs u septembru. Rekla sam mu da ne mogu da čekam do tada, da bi mi on zapretio da će mi napisati ginekologiju. Tada se u razgovor ubacio i ujak koleginice, rekavši da neću dobiti specijalizaciju mnogo godina ako ne pristanem", kaže naša sagovornica i dalje tvrdi da je odmah ustala i napustila prostoriju jer su sve vreme njih dvojila kružila oko nje, unosili joj se u lice i vikali.

Prema njenim rečima, direktor joj je doneo i rang liste da pogleda, gde je i utvrđeno da je ona bila prvorangirana na listama.

Danijeli je od stresa toliko pozlilo da je, kako kaže, završila u hitnoj službi Doma zdravlja.

"Posle nekoliko dana sam saznala da je objavljena odluka koju je potpisao direktor, u kojoj nisam dobila ni specijalizaciju iz ginekologije, koju su dodelili mladom lekaru, koji nije ni prošao ovaj martovski konkurs", kaže doktorka i dodaje da zapravo na odeljenju ginekologije u DZ Despotovac ne postoji realna potreba za trećim ginekologom, jer ova institucija nema porodilište.

Simićeva je rekla da je zbog straha i pretnji slučaj prijavili policiji, kao i da je podnela krivičnu prijavu protiv direktora i ujaka koleginice koji su joj vikali, zastrašivali i pretili u direktorovom kancelariji.

"Ja sam trenutno na odmoru i ne znam šta će me sačekati kada se vratim. Stvarno ne znam šta da očekujem, pomalo i strahujem od odlaska na posao i da li će se pretnje nastaviti, može svašta da mi se desi", iskrena je Danijela, ali dodaje da neće odustati u ovoj borbi, jer je bila prvo rangirani kandidat na konkursu i želi specijalizaciju iz oftamologije.

Kako saznajemo od Danijelinog advokata, Ivana Ristića, tužba za poništenje konkursa je podneta prošle nedelje Osnovnom sudu u Despotovcu. On dodaje da je pritužba podneta i Povereniku za zaštitu ravnopravnosti.



Direktor Doma zdravlja u Despotovcu Dejan Milošević potvrdio je za Kurir da je doktorka Danijela Simić bila prvorangirana sa svih raspisanih 5 specijalizacija.

"Da je Simićeva konkurisala samo za specijalizaciju iz oftamologije dobila bi je bez ikakvog razmišljanja na osnovu izvršenog bodovanja", rekao je Milošević.

Prema njegovim rečima on je pozvao sve doktore koju su konkurisali da dođu na sastanak kako bi se zajednički dogovorili ko će koju specijalizaciju dobiti, ali tvrdi da dva dana nije mogao da dobije doktorku Simić jer se, kako kaže, nije javljala na telefon.

"Trećeg dana doktorka je došla kod mene i rekla da je ne interesuju druge osim specijalizacije iz oftamologije, kao i da bi najradile volela specijalizaciju iz urgentne medicine, koja ovog puta nije bila u programu. Rekao sam joj da je specijalizacija iz oftamollogije dodeljena na osnovu dogovora između ostalih doktora, a da na jesem možemo da probamo da raspišemo specijalizaciju iz urgentne medicine. Ona je to kategorički odbila i uvređeno izašla iz prostorije", tvrdi direktor.

On napominje da Danijeli nikada nije pretio, niti se ponašao arogantno, već da je pokušao na lep način da izbegne bilo koju vrstu nesporazuma i konflikta.

"Postupajući po članu 18 Pravilnika o stručnom usavršavanju i specijalizaciji, doneo sam Odluku i dodelio specijalizaciju iz ginekologije dr Danijeli Simić. Ona je tu specijalizaciju odbila i o tome se i pismeno izjasnila, nakon čega sam pomenutu specijalizaciju iz oblasti ginekologije dodelio drugom doktoru", kaže Milošević.

