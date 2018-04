KONAČNO PRAVI PROLEĆNI DAN: Razišli se tmurni oblaci, od danas sunčano i toplije, do 25 stepeni!

BEOGRAD - U Srbiji će danas u većem delu dana biti pretežno sunčano i malo toplije.

Na jugu i jugoistoku ujutro i pre podne promenljivo oblačno, ponegde još kratkotrajna kiša, a po podne razvedravanje. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni.

Najniža temperatura od 7 do 11 C, najviša od 21 do 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura 11 C, najviša 23 stepena.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo. U petak na istoku i jugu ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Od utorka popodnevni kratkotrajni pljuskovi i grmljavina.

