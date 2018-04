STUDENTI, PAŽNJA! Ekonomski fakultet u Beogradu uvodi 3 nova smera

BEOGRAD - Ekonomski fakultet u Beogradu najavio je danas da će od školske 2018/19. godine uvesti tri nova smera: Poslovna informatika, Poslovna analiza i konsalting, kao i Ekonomija i finansije.

"Novi smerovi su uvedeni u skladu sa zahtevima tržišta i najboljom međunarodnom praksom, a njih će moći da biraju studenti koji ove godine upisuju drugu godinu studija", rekao je dekan Ekonomskog fakulteta Branislav Boričić.

On je dodao da su programi tri nova smera konkurentni sličnim programima vodećih svetskih univerziteta i naveo da će se na IT smeru izučavati predmeti poput razvoja softvera, ERP softvera i digitalnog poslovanja, sa ciljem da studenti steknu znanja iz programiranja, obrade velikih baza podataka, kao i upravljanja IT projektima.

Smer koji se bavi poslovnom analizom biće usmeren na razvoj modernih znanja i veština neophodnih za bavljenje finansijskim i menadžment konsaltingom.

Treći smer, iz oblasti ekonomije i finansija, pravljen je po ugledu na medjunarodni program Univerziteta u Londonu, koji je razvila Londonska škole ekonomije i koji Ekonomski fakultet od prošle godine realizuje i na engleskom jeziku u partnerstvu sa tom prestižnom institucijom, navodi se u saopštenju Ekonomskog fakulteta. Na tom smeru izučavaće se znanja i veština iz oblasti finansija, investicionog bankarstva i ekonomije.

U realizaciji novih smerova koristiće se pretežno medjunarodni udžbenici, a svim studentima, kao i na ostalim smerovima, biće obezbedjena praksa u toku studija i mogućnost da jedan semestar provedu na nekom o uglednih evropskih univerziteta.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Nebojša Mandić)

Kurir

Autor: Kurir