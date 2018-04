(FOTO) U NJEMU SU POLICAJCI NEKADA JURILI ZA KRIMINALCIMA: Fića eksponat sa izložbe o istoriji policije

BEOGRAD - U Beogradu je otvorena izložba "Istorija policije u Srbiji".

- Ovo je jedan lep događaj kojim želimo da se podsetimo kako je osnovana policijska služba u Srbiji. Koreni prve javne bezebdnosti u Srbiji dosežu do vremena Prvog srpskog ustanka 1811. kada je ustanovljeno prvi put Ministarstvo unutrašnjih dela, objasnio je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

Stefanović je podvukao da je od tog trenutka, više od dva veka policija prošla kroz brojne izazove, ukazujući da je mala važnu ulogu tokom oslabađanja od turske imperije, u dva svetska rata.

Policija je uvek bila uz svoj narod. Policajci su sa građanima delili sudbinu kroz šta je prolazio narod , podvukao je on. Objasnio je da ovom izložbom, koja je otvorena za građane, želi da se dočara kako je izgledala policijska služba u prošlosti i kako se razvijala.

Ukazao je da je veliki broj eksponata, zbog turbulentnih vremena kroz koje je prolazila naša zemlja, a tako i policija, izgubljeno. Postoje fotografije uniformi koje nemamo sačuvane",rekao je Stefanović.

On je pozvao sve koji u svojim privatnim kolekcijama poseduju predmete i uniforme koje je policija koristila da ih ustupe, dodajući da mogu ostati u njihovim vlasništvu, ali da bi Ministarstvo bilo ponosno da ih izloži.

Zahvalio se Gradu Beogradu za ustupljivanje prostora u kojem se održava izložba, ukazujući da to nije stalni stalni muzej kakav bi Ministarstvo volelo da ustanovi.

- Trudićemo se da pronađemo adekvatan prostor gde bi otvorili pravi muzej da izložimo više eksponata. Ovo je prva postavka ovog tipa o istoriji srpske policije , naglasio je on. Rekao je da bi Ministarstvo volelo da građani vide kako se razvijala policija. Izrazio je, takođe, nadu da će uskoro Ministarstvo moći građanima da prikaze i vozila koje je policija koristila. Već sada u depoima imamo određena vozila koja su korišćena, dodao je on.

