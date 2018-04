DIREKTOR RATKA MITROVIĆA O JAVAŠLUKU: Ne zanima me priča o Slaviji, imam ja i drugih poslova

Nezainteresovan Iako kompanija koju vodi Branko Miljković radi popravku platoa o svom trošku i moraće da Beogradu plati 194 miliona dinara ako bude novih oštećenja, on na tu temu neće da priča

Branko Miljković, direktor firme MBA „Ratko Mitrović“, koja mora da popravi brljotine zbog kojih se raspada plato na Slaviji i koja će u slučaju da ponovo dođe do nekih oštećenja morati Gradu Beogradu da plati 194 miliona dinara, kaže da ga tema Slavije više ne zanima, jer ima i drugih poslova!



I dok se građani ljute što se uludo baca novac i što ništa ne može da se uradi kvalitetno, za katastrofalno stanje kom smo svedoci poslednjih dana međusobno se okrivljuju izvođač radova, odnosno „Ratko Mitrović“, podizvođač firma „Relit“ iz Čačka, projektant Saobraćajni institut CIP i Grad Beograd kao investitor. Iako je gradski menadžer Goran Vesić za Kurir obelodanio da će, ukoliko u naredne dve godine ponovo dođe do nekih oštećenja, Beograd aktivirati bankarske garancije od izvođača radova za dobro izvršenje posla, Miljković juče nije bio zainteresovan da priča o platou.

- Ne zanima me, pišete šta god mislite, ja nemam više vremena da pričam o tome, imam i drugih poslova - kratko nam je rekao Miljković pre nego što je spustio slušalicu.

Skida se beton



Popravka rupa u popucalom betonu na Slaviji počelo je pre dva dana, a Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije objašnjava da se sada uklanja prvo sloj polimer betona.

- Postoje propisani tehnički standardi i standardi kvaliteta i ako nisu ispunjeni, izvođač radova je dužan da o svom trošku to opet obavi. Ili je bio loš materijal, ili su angažovali kooperante koji su to loše odradili, ali MBA „Ratko Mitrović“ svakako na kraju treba da odgovara za kvalitet. Nije to jedini slučaj u gradu. I Bulevar kralja Aleksandra je brzo propadao i mora ponovo da se radi - kaže Rodić:

Nema kvaliteta



- Mora da se uredi građevinsko tržište i ne sme niska cena da bude presudna! Prijavljuju se na tendere, nude niske cene da bi pobedili, ali sa preniskom cenom se loše izvode radovi, ne može tako da se radi. Mora da se zna koje građevinske firme šta mogu da rade i gde, a ne da uzimaju posao po nekim suludo niskim cenama, a onda nemaju potrebnu mašineriju, pa upošljavaju podizvođače koji moraju to da odrade po tim cenama, zbog čega se svuda gubi kvalitet.

