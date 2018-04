ČESTITKA PRIPADNICIMA ORUŽANIH SNAGA: Predsednik Vučić, ministar Vulin i načelnik Generalštaba čestitali Dan Vojske Srbije

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba general Ljubiša Diković čestitali su danas 23. april - Dan Vojske Srbije (VS) svim pripadnicima oružanih snaga.

Kako se navodi u čestitki, Vučić je ocenio da su pripadnici VS u ovoj godini izvršili brojne zadatke i postigli zapažene rezultate u obuci, kao i da su uspeli da održe zahtevani nivo operativne sposobnosti.

"Drugi srpski ustanak u Takovu (1815), čije se podizanje obeležava kao Dan VS, a naročito njegove tekovine, zauzimaju posebno mesto u našoj nacionalnoj istoriji i predstavljaju trajan izvor i nadahnuće kako srpskom narodu, tako i našoj vojsci. Stvaranje i izgradnja moderne srpske države i vojske dobija svoju potvrdu u očuvanju tradicionalnih vrednosti, ali i u prihvatanju i usvajanju novih kulturoloških tekovina", naveo je Vučić u čestitki.

foto: Zorana Jevtić

On je ocenio da pripadnici VS daju visok doprinos napretku Srbije i njenih građana, pružajući punu podršku jačanju mira, bezbednosti i stabilnosti regiona, kao i punog uključenja države u evropske integracije.

Ministar Vulin je ocenio da je 23. april datum od izuzetnog značaja u očuvanju nacionalnog identiteta i kontinuiteta moderne državnosti srpskog naroda u trajanju dugom više od dva veka.

"Profesionalnim izvršavanjem namenskih zadataka VS je postigla zapažene rezultate na izgradnji, razvoju, obuci i osposobljavanju naših jedinica uvažavajući tradicionalne i implementirajući novostvorene vrednosti.

foto: Dragana Udovičić

"Čestitajući vam praznik i uveren da ćete i ubuduće profesionalno izvršavati postavljene zadatke i ispunjavati obaveze koje vam predstoje, iskreno vam želim da i dalje budete aktivan činilac bezbednosti u zemlji i regionu, koji će Srbiju voditi ka prosperitetu i boljoj budućnosti", dodao je Vulin.

General Diković je ocenio da vojska proslavlja početak Drugog srpskog ustanka kao svoj dan jer je to jedan od značajnih datuma za stvaranje moderne srpske državnosti, u kojoj je srpska vojska imala nezamenljivu i odlučujuću ulogu.

foto: Zorana Jevtić

"VS danas predstavlja faktor stabilnosti u regionu, doprinosi razvoju saradnje i izgradnji partnerskih odnosa sa stranim armijama. Zahvaljujući učešću u multinacionalnim operacijama i spremnosti za pružanje podrške civilnom stanovništvu u vanrednim situacijama, VS uživa veliki ugled u zemlji i svetu. Siguran sam da ćete i u restriktivnim uslovima biti spremni da kvalitetno i odgovorno izvršavate postavljene zadatke, dajući pun doprinos izgradnji savremene vojske, koja će kao i do sada, biti institucija od velikog poverenja gradjana Srbije", dodao je Diković.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Ministarstvo odbrane Srbije)

Kurir

Autor: Kurir