LETNJA ŽEGA U APRILU: Sunčano i toplo, i do 30 stepeni!

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo.

Po podne, uz više promenljive oblačnosti, ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 7 do 15 C, najviša od 26 do 30 stepeni.

I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Po podne, uz više promenljive oblačnosti, moguć je kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, južni i jugozapadni. Najniža temperatura 15 C, najvisa 28 stepeni.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, uz retku pojavu popodnevnih pljuskova i grmljavina.

Temperatura će biti znatno iznad prosečnih vrednosti, dok će u petak doći do kratkotrajnog manjeg pada temperature.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: AP)

Kurir

Autor: Kurir