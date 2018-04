(VIDEO) PROFESOR IZ KRALJEVA ZA KURIR POSLE SNIMKA KOJIM JE ŠOKIRAO SRBIJU: Izvinjavam se svima, skupilo mi se sve, izgubio sam bebu

Savo Kovačević profesor fizičkog u OŠ "Dimitrije Tucović" iz Kraljeva, koji je u subotu uznemirio meštane kada je bez majce trčao po ulici, bacao kantu, skakao na haube i udarao po automobilima na sred ulice, izvinjava se svim građanima zbog incidenta, a kako kaže za Kurir to je posledica konzumiranja alkohola i porodične tragedije koja ga je zadesila.



Glavni akter snimka koji je preplavio intrenet i društvene mreže, naišao je na oštru reakciju javnosti, neki od komentara bili su i da je i drogiran.

Međutim, u razgovoru za Kurir ovaj profesor otvorio je dušu, rekao je da je verovatno pukao zbog svega što mu se desilo, a što je potiskivao i držao u sebi.



"Nisam doktor, ne znam da li sam pukao ili nisam.. Samo u momentu imam crnu rupu i ničega se ne sećam. Hvala bogu nisam nikoga povredio. Ne znam ni sam što sam skakao na automobile. Konzumirao sam alkohol i zbog toga je došlo do toga. Moguće je da se sve to desilo zbog toga što sam u sebi trpeo gubitak bebe, u sebi sam sve to držao, a druge tešio", priča za Kurir Kovačević.



Nakon bolne tragedije sa kojom se još uvek nije pomirio, ukraden mu je automobil.



"Mučno mi je da pričam o svemu tome.Čak me ni prijatelji ne pitaju. Supruga je u četvtom mesecu izgubila dete, to se desilo relativno skoro, nema ni mesec dana. Nažalost, nemamo dece, još uvek. Biće bože zdravlja", podelio je sa nama Savo koji je nakon svega otvorio bolovanje da se malo pribere.

