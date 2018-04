PRVOMAJSKI PRAZNICI: Ove pošte dežuraju 1. i 2. maja

BEOGRAD - Za vreme predstojećih prvomajskih praznika u Beogradu će non-stop dežurati pošta u Takovskoj ulici, saopštile su danas Pošte Srbije.

U utorak 1. maja, u Beogradu će dežurati sledeće pošte: Takovska 2 (non-stop), Savska 2 (od 8 do 15 časova), Zaplanjska 32 - TC Stadion (od 8 do 19 časova), Nehruova 68b - Univereksport (od 8 do 11.30 časova), Bulevar umetnosti 4 - TC Novi Merkator (od 8 do 19 časova), Višnjička 84 - TC Big fashion (od 9 do 19 časova) i Gandijeva 21 - Immo Outlet (od 8 do 19 časova).

U Novom Sadu dežuraće sledeće pošte: Temerinski put 50 (od 8 do 20.30 časova), Teodora Mandića 23 (od 7 do 11.30 časova), Futoški put 93c (od 7 do 11.30 časova), Balzakova 59 (od 7 do 11.30 časova), Bajči Žilinskog 4 (od 7 do 11.30 časova) i dr Svetislava Kasapinovića 10-14 (od 7 do 11.30 časova).

Biće dežurne i po dve pošte u Subotici (Segedinski put 92, Bajski put 58), Zrenjaninu (Barska bb i Junaka Milana Tepića bb) i Kragujevcu (Bulevar kraljice Marije 56 i Save Kovačevića 48a), kao i po jedna pošta u Nišu, Rumenki, Temerinu, Bačkoj Palanci, Kaću, Pančevu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu.

U sredu 2. maja, u Beogradu će dežurati sledeće pošte: Takovska 2 (non-stop), Savska 2 (od 8 do 15 časova), Zaplanjska 32 - TC Stadion (od 8 do 19 časova), Nehruova 68b - Univereksport (od 8 do 20 časova), Bulevar umetnosti 4 - TC Novi Merkator (od 8 do 19 časova), Gandijeva 21 - Immo Outlet (od 8 do 19 časova), Višnjička 84 - TC Big fashion (od 9 do 19 časova).

U Novom Sadu dežuraće sledeće pošte: Temerinski put 50 (od 8 do 20.30 časova), Teodora Mandića 23 (od 7 do 20 časova), Futoški put 93c (od 7 do 20 časova), Balzakova 59 (od 7 do 20 časova), Bajči Žilinskog 4 (od 7 do 20 časova) i dr Svetislava Kasapinovića 10-14 (od 7 do 20 časova).

Biće dežurne i po dve pošte u Subotici (Segedinski put 92, Bajski put 58), Zrenjaninu (Barska bb i Junaka Milana Tepića bb) i Kragujevcu (Bulevar kraljice Marije 56 i Save Kovačevića 48a), kao i po jedna pošta u Pančevu, Nišu, Rumenki, Temerinu, Bačkoj Palanci, Kaću, Sremskoj Mitrovici, Šapcu, na Zlatiboru i Kopaoniku.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Dado Đilas)

Kurir

Autor: Kurir